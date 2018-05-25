買8碗白飯偷千元 女嫌失風落跑遭逮

2018年05月25日 14:21 中時 王文吉

邵婦接獲警方通知，到派出所說明。（王文吉翻攝）

店家事後在臉書社團，發文感謝警方「高效率且迅速破案」。（王文吉翻攝）

警方獲報後，調閱路口監視器發現女竊嫌騎乘白色機車代步。（王文吉翻攝）

台中43歲邵婦日前到東勢一家小吃店消費，趁店員準備餐點時，伸手竊取1千元現鈔，遭另名店員發現制止，邵婦見東窗事發，趕緊將錢歸還，騎了車就跑；蘇姓老闆事後報警追究，警方根據車牌追查，隔天找到邵婦將她以竊盜罪送辦。

警方調查，43歲邵姓婦人有竊盜前科，偶爾會到東勢區三民路的小吃店消費，18日中午12點多，她上門向房姓店員點了8碗白飯外帶，正當店員準備餐點時，她伸長手拿走錢櫃內1張千元鈔票，另名蹲在店前洗碗的店員發現異常舉止，上前制止，並說「小姐你不能這樣！」

邵婦見東窗事發，連忙將千元鈔票還給店員，8碗白飯沒付錢也沒取餐，趕緊發動摩托車，腳底抹油落跑。事後，蘇姓老闆從店員口中得知，決定不能姑息縱放，並向警方報案，稱「開店20年來，店裡第一次遭竊錢！」

警方獲報後，到店家調閱監視器，並比對路口監視器，發現竊嫌騎乘的機車，依車牌聯繫上邵婦，通知她到派出所說明。邵婦向警方坦承，最近手頭緊，電話費帳單快要逾期了，一時起貪念才伸手竊取店家現金。

警方訊後依竊盜罪嫌將邵婦函送偵辦。被害店家對於警方如此高效率且迅速破案深感佩服，在臉書社團《我們的山城》發文「非常感謝東勢分局，不到24小時，抓到嫌疑人，神破案！」

(中時 )