高齡化社會來臨 議員建議「聘銀髮族」納入業者獎勵

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今年3月底台灣65歲以上高齡者的比率已超過14.05％，正式邁入「高齡社會」，北市議員張茂楠24日要求市府，向中央建議修法把銀髮族納入勞動人口，並比照聘雇身障者給予業者獎勵補助，才能解決基層缺工及促進銀髮族二度就業；北市勞動局對此回應，將在中央討論《中高齡就業法》時提案。

根據勞動部2016年國際勞動統計，台灣55至64歲就業率僅有45.8％，與台灣人口老化程度相似的韓國則高達66.1％，隨著國人平均餘命增長，退休時間也逐漸延後。

張茂楠昨在議會民政委員會指出，有許多小吃店雇用非法外勞被抓到，小吃店老闆一定知道聘請的人是違法卻明知故犯，顯見就是有人力需求，他建議市府可運用「北水南引」方式，用獎勵讓銀髮族群挹注人力不足的地方，也許是中央權責，但北市能率先開跑。

勞動局長賴香伶說，將在勞動部舉行《中高齡就業法》討論時提案，建議中央修法把銀髮族納入勞動人口，並比照現今業者聘雇身障者領有獎勵、補助的模式進行，以解決缺工問題及促進銀髮族二度就業。

北市就業服務處長游淑眞補充表示，目前北市府針對銀髮族就業，提供職務再設計、一對一工作介紹、個案管理等服務，若想要創業，也有行銷、稅法等訓練課程，此外，今年8月18日將舉辦「青銀總動員博覽會」，已有133家廠商加入，提供銀髮族和青年共同的工作環境。

(中時 )

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