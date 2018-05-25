豐原國民運動中心何時建？中市府：取得用地後6個月內啟動

2018年05月25日 14:29 中時 盧金足

朝馬、北區、南屯的國民運動中心已陸續啟用。（盧金足攝）

北區國民運動中心為地上3層、地下3層的室內多功能綜合運動場館，館內擁有溫水游泳池。（盧金足攝）

繼朝馬及北區國民運動中心啟用後，台中市南屯國民運動中心將於5月27日開幕，運動風氣與盛，各區都引頸期盼設立運動中心！市議員翁美春、邱素貞、陳淑華25日質詢表示，豐原國民運動中心，原地踏步八年，現在「連影子都沒有」，希望加快腳步，並增設棒球場，籃球場，游泳池等運動建設。對此，運動局長王慶堂表示，目前進行用地取得中，取得用地後將於6個月內啟動後續相關工程事宜。

翁美春指出，朝馬、中正、北屯、南屯、長春、大里、潭子、太平及豐原等九座國民運動中心早就完成規畫，多處也完工啟用，她多次質詢要求儘速完工，如今朝馬、北區、南屯的國民運動中心陸續啟用，豐原國民運動中心的進度，卻停留在前置作業的階段，還要等地政局預估2019年3月完成基礎工程及區段徵收工程開工後，才能後續計畫。

「現代人重養生及健康，運動是非常重要的環節，豐原市民也很希望有一個專業的運動中心可以運動！」翁美春說，依照目前的進度，豐原會不會是最後一個完工的運動中心？對於豐原國民運動中心進度延宕，質疑豐原人難道是「二等市民」嗎？

翁美春希望運動局與地政局合作，研議工程未完成前，先進行場館設計的可行性，讓豐原市民提前享受到專業的運動中心。

至於運動中心未設立之前，建議針對豐原區及后里區的加強及增設基礎運動設施，例如棒球場，籃球場，游泳池等，以利豐原及后里區民眾運動健身的需求。

邱素貞表示，為在南區的長春國民運動中心斥資4億500萬元，同時興建競技和休閒兩個動靜態場館設施，早就該興建完成，因綠川究竟是否掀蓋問題，一直拖延至2017年6月動土，預定2019年10月竣工，希望掌握進度，如期完成，並對當地城隍里、國光里民等提供優惠與回饋措施，做好敦親睦鄰工作。

對議員關切豐原國民運動中心的進度，運動局長王慶堂表示，目前進行用地取得中，取得用地後將於6個月內啟動後續相關工程事宜。

(中時 )