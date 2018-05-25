QUEEN SHOP X MR. MEN ＆ LITTLE MISS夏日快樂旋風持續延燒！

2018年05月25日 14:38 時報周刊 吳佩汾

從年輕人外出服延伸至親子系列服飾，打造今夏最潮親子裝扮，讓媽媽與小孩一起耍萌。

全新超可愛的限量新品們讓人秒掏荷包，今夏準備融化妳的少女心。

期間限定限量「520 HAPPY SUMMER」禮盒同步發表 。

夏天即將到來之際，台灣知名服飾品牌QUEEN SHOP於5/25(五)再次推出與MR. MEN &LITTLE MISS奇先生妙小姐限定聯名第二彈！全新超可愛的限量新品們讓人秒掏荷包，今夏準備融化妳的少女心，相約大家一起打造歡樂夏天新氣象，讓一家大小都能穿上快樂造型享受充滿快樂活力的夏季氛圍。

以「Lets Happy Forever」為設計靈感來源，從年輕人外出服延伸至親子系列服飾，包含基本色調外，更選用以米白色、粉色、牛仔藍、條紋為主要色調，打造今夏最潮親子裝扮；讓媽媽與小孩一起耍萌，跟著MR. MEN & LITTLE MISS一起萌翻整個夏天。

此次夏季聯名更首次推出令人絕對不會失望的快樂限定禮盒，將MR. MEN & LITTLE MISS快樂角色轉化為常見的520(我愛你)數字呈現，禮盒內更有暗藏的許多驚喜元素。

除了服飾外，每款禮盒中附有兩款不同角色的襪款，服飾X配件X包裝盒一次列隊大集合，超可愛pizza造型包裝盒內印有可愛的slogan標語，光是看著心情就會好起來。

QUEEN SHOP希望透過每個驚喜細節來傳遞日常中的幸福與歡樂，讓每個人穿上後都能天天都能保持笑嘻嘻，帶著全新好心情、穿搭新驚喜，裝點夏天的快樂style！

此聯名系列已正式販售，感興趣的朋友請至QUEEN SHOP選購

QUEEN SHOP X MR. MEN LITTLE MISS聯名系列販售地點： QUEEN SHOP官方網站、全台門市

想要了解更多詳情詳見QUEEN SHOP品牌官方網站

(時報周刊)