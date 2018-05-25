布國斷交中止人道醫療措施 台大雲林分院：凡走過必留下痕跡

2018年05月25日 14:50 中時 周麗蘭

王馨儀醫師去年一整年在布吉納法索看診兼建立加護病房。（台大雲林分院提供）

西非國家布吉納法索與台灣斷交，台大雲林分院提供該國醫療援助隨之告終，原定29日有3名布國醫師還要來台受訓的行程取消，雲林分院在布國成立的加護病房原定近日啟用，也將無法開張。

台大雲林分院去年與國際合作發展基金會合作，專長重症醫療的胸腔內科醫師王馨儀擔任醫療團長，前往布國為期1年建立加護病房，布國也派4名醫護到雲林分院接受急重症醫療訓練3個月。

依照雲林分院的第二年布吉納法索國際醫療計畫規畫，位於布國古都古城市的加護病房五月終於要開張營運，雲林分院胸腔內科主任周建宏將前往布國3個月指導加護病房如何收治病人，布國29日也要再派3名醫護到雲林分院受訓。

布吉納法索24日突然與台灣斷交，台大雲林分院的國際醫療中心錯愕不已，斷交意味所有人道救援措施都將驟停。

院長黃瑞仁表示，大環境改變就配合國家政策，兩國斷交消息傳出，情感上覺得難過、遺憾、不捨，但是人生每個階段都是這樣，把能夠做的事情努力做好，扮演好自己的角色。

他表示，雖然時空環境改變，雲林分院還是有熱忱與方向，相信還是有值得做事的地方，用佛家的角度來講就是「境隨心轉」。

副院長、國際醫療中心主任馬惠明說，斷交比他預想的時間早了，原本希望如果能夠留下一些東西生根發芽，照顧布國第三大城市古都古100萬人口是最好的，加護病房的設備已經採購，但教育訓練中斷做不來很可惜。

馬惠明表示，從正面的來講凡走過必留下痕跡，去年來雲林分院受訓的布國醫師應該能感受不小衝擊，台灣人傳遞的正面價值思維，即使斷交了也不會從布國醫護心中抹去。

今年三月回國的醫療團長王馨儀說，布國的醫療資源非常缺乏，只能做簡單的X光，抽血檢查只有血球檢查，才會想從建立加護病房開始，否則學習重症醫療對當地醫生沒有意義，空有知識但是完全無法操作。

她認為，過去這一年盡可能做能做的事，籌備過程中帶給他們的想法與觀念多少對他們有幫助。

(中時 )