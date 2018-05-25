好市多喪屍潮再起？網力推4款夯品「吃一口會停不下來」

去年好市多獨家引進的義美厚奶茶掀起一窩蜂搶購潮。（本報系資料照／張鎧乙攝）

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中時電子報
有消費者分享，美國知名飲料在台售價比當地還便宜，立馬用新台幣讓它下架。(圖/Costco好市多 商品經驗老實說)

美式賣場好市多（Costco）先前的黑色星期五特價、厚奶茶、到衛生紙掀起喪屍搶購熱潮，而近日又有哪些夯品引發網友討論？網路溫度計今（25）整理出4款網友力推的火紅商品，快趁喪屍潮來臨前搶購一波吧！

調查發現，第一款就是這周掀起熱議的美國知名飲料品牌的紅石榴汁，被眼尖的網友們發現在好市多上架，而且有愛好者指出，售價比美國便宜許多，國外小瓶容量就要價3美元，但台灣大瓶卻只要399元，「覺得超濃的、還得加水喝才覺得剛好」。

日前金正恩以美食外交冷麵掀起話題，現在好市多也買得到了！（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

春末夏初屢屢飆高溫，第二款熱議商品是韓式冷麵，在家不用花費太多時間，也能自製清爽好吃的韓式冷麵，熱水燙麵30-40秒、涼水降溫，再加入配料，或還有網友推薦可以加菜Costco自家的泡菜，一份還可拆成兩人食用，算下來CP值超高。

英國知名餅乾品牌的烤薯片評價兩極，但非油炸的香酥夠味，也擄獲不少上班族OL的味蕾。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

第三款則是英國知名餅乾Crisp and Thin，受到很多上班族OL推薦，尤其是起司洋蔥口味烤薯片，「要減肥的千萬不要買…停不下來用意志力也停不下來…」、「不油膩，脆薄好吃」、「超鹹！ 但吃一口會接一口停不下來」。

迎接夏日高溫，好市多也開賣最具台灣味的芒果剉冰。（圖／Costco好市多 商品經驗老實說）

最後一款，更是盛夏難以抗拒的冰品，迎接高溫，好市多也推出夏日限定冰品的芒果剉冰，芒果份量多，多數吃過的網友口碑回應中上，「好吃」、「Cp值很高」。

(中時電子報)

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