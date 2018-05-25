侯出席板橋里長聯誼會餐敘 葉元之：相挺之意 不言可喻

侯友宜出席板橋里長聯誼會餐敘，與會長林華偉互動熱絡。（王揚傑翻攝）

友善列印
中時

國民黨新北市長參選人侯友宜今（25）日受邀出席板橋里長聯誼會幹部餐敘，民進黨籍會長林華偉不僅親自接待，與侯友宜互動熱絡，更陪同侯逐一向各里長致意。

外界解讀侯此行意在拔樁，對此侯友宜表示，林華偉是他的兄弟，7年來相處非常好，所以沒有拔樁的問題，他們本來就是逗陣的兄弟，常常在一起為里長的事情在打拚。

林華偉也輕言帶過，表示沒有拔樁的問題，只要是好人才就挺。

同樣出席餐敘的侯系市議員參選人葉元之則表示，在他看來，相挺之意，不言可喻。

針對對手蘇貞昌昨天向前總統李登輝請益，總部主委更由總統府祕書長擔綱，媒體認為蘇以總統級規格應戰。侯友宜對此表示，對手從頭到尾本來就是總統級在打選戰，他都用市民大咖打選戰。

侯友宜說：「我就找年輕的小蝦米，來對抗總統大咖的大鯨魚，大家拚拚看，到底年輕小蝦米厲害，還是總統大鯨魚厲害。」

針對綠營選戰主軸將砲火瞄準朱立倫及新北市府，刻意忽略侯友宜，侯說：「只要市民重視我、看得起我，沒有把我邊緣化就好了。」

另對布吉納法索宣布與我國斷交，侯友宜表示，斷交是一個很嚴肅的議題，政府面對這樣一個窘境，很多的聲音都出來，尤其他聽到一個「邦交國無用論」的聲音，大家應該要好好省思，外交策略未來要怎麼走。

(中時 )

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