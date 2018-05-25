打火機燒紅指甲刀施酷刑 渣男凌虐少女逼行乞遭起訴

多項通緝的趙姓男子囚禁未成年少女，並餵食毒品強迫行乞，檢察官依照妨害自由罪起訴。（報系資料照）

友善列印
中時

21歲趙姓男子夥同未成年王姓女友，找陳姓同學出遊，之後因故口角，去年10月10日囚禁陳女，並以打火機燒紅磨指甲刀，燙傷陳的腿部，再用安全帽毆打，恫嚇「不聽會將對她母親不利」，為了索討餵毒的1萬2000元費用，強迫少女在路邊行乞。士林地檢偵結，將這名趙姓男子依妨害自由等罪起訴。

曾犯下多次妨害性自主、毒品等刑案資料，遭地檢署通緝在案的趙男，與王姓少女找離家陳姓女子，3人出遊後，因故發生口角，趙決定將陳女帶到北投王女外公的住處囚禁，先將燒紅的魔指甲刀燙傷手、腳、腿部等處，恫嚇「已經將你媽抓起來，之後會做什麼事情不知道！」

囚禁的1星期中，趙等3人一起吸食安非他命，還要求陳女不能向外求援，若被其他人看到，要說「身上的傷還是騎自行車跌倒」，10月18日3人搬到三重一間旅館內居住，由於身上沒有金錢，強迫陳女在三重正義北路乞討，趙、陳在旁觀看，將得手的800元拿走，用以買毒之用，恐嚇若不從將公佈陳女裸照。

乞討的過程中，熱心路人覺得奇怪，少女身上傷痕竟無人關心，立刻報警處理，趙、王跟到醫院擔心事跡曝光，一度趁機警告：「如果說實話表示傷口來源，會對你媽媽不利」，直到陳女傷勢嚴重到要住院，整起事件才曝光，北市警少年隊依妨害性自主等罪移送法辦。

檢察官認為，趙男犯下私行拘禁罪，並依少年福利法聲請加重其刑。另外，趙為了索討1萬2000元毒品費用，並不構成恐嚇取財罪，引誘他人吸食毒品部分，是3人一起吸食，共用一個玻璃瓶，並非趙以勸導、誘惑方式慫恿施用毒品，予以不起訴。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

杜絕賄選歪風 竹檢「查察賄選及… 人性？叔伯執意9旬病嬤急救 原因…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。