高雄長庚研究：吸入型類固醇 不會導致青光眼

高雄長庚醫師郭和昌（右）、劉世豐（左）為破除迷思，分析5380名氣喘兒，追蹤10年證實吸入型類固醇不會增加青光眼風險。（林宏聰攝）

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2名氣喘病童怕吸入型類固醇導致青光眼，自行停藥2年，後來嚴重復發，幾乎無法上學；高雄長庚醫師為破解迷思，分析5380名氣喘兒，追蹤10年證實吸入型類固醇不會增加青光眼風險，發表於國際期刊《Oncotarget》。

高雄長庚兒童過敏免疫科醫師郭和昌說，先前有2位國小病人服藥控制3年，效果良好，後來病人未再回診，不料2年後再度就醫，病況竟加劇，稍微運動就猛咳，一問才知道他們聽眼科醫師說吸入型類固醇恐怕導致青光眼，嚇得自行停藥。

郭和昌翻閱文獻，發現國外對此亦無定論，因此找來胸腔內科及呼吸治療科醫師劉世豐合作，他們從台灣國民健康保險研究數據庫分析5380名6歲以下哮喘患者，其中1232名患者曾用過吸入型類固醇，追蹤長達10年發現，青光眼患病率不僅沒比較高，反而只是未使用的病童的0.54倍；而所評估的合併症中，若同時患有白內障的氣喘兒，青光眼發生率則較高。

劉世豐指出，類固醇可降低呼吸道炎症反應，可舒緩氣喘症狀，如果貿然停藥，恐怕引起更嚴重的發作，這是國內外第一個大規模證實吸入型類固醇不會導致青光眼的研究，發表於2017年11月的國際級期刊《Oncotarget》，未來家長及病童應可安心用藥。

他表示，兒童氣喘比例逐年增加，目前已超過20％，比20年前增加超過10倍，一般推測與環境、飲食、感染及現代父母過分保護等因素有關。

郭和昌說，吸入型類固醇經過改良，和傳統藥錠、點滴型的類固醇不同，據研究生體可用率不到1％，大約平均吸1年僅等於吃1顆類固醇錠劑，且只用於呼吸道、肺部局部，不會流動至全身，副作用相對較輕。

郭和昌、劉世豐先前也曾針對肺阻塞成年病患進行研究，發現使用吸入型類固醇可降低肺癌、骨質疏鬆症的發生機率。

(中時 )

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