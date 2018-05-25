南化水庫增加出水量 奧援乾枯的曾文、烏山頭水庫

2018年05月25日 14:57 中時 曹婷婷

南化水庫相較於曾文、烏山頭水庫，較為穩定，南水局也少見採取提高南化水庫出水量，支援曾文、烏山頭水庫。(南水局提供)

老天不賞臉，曾文水庫、烏山頭水庫蓄水率僅剩7.1%，相形之下，蓄水較穩定的南化水庫，目前蓄水量為2451萬噸、蓄水率26.2%，扮演救援角色，南區水資源局考量整體調度，決定從南化水庫增加出水量，從原來每日43萬噸，上周提高到50萬噸，今起增加到60萬噸，至於曾文-烏山頭水庫放水量則從50萬噸降至35萬噸，這是以往少見的情形。

南區水資源局指出，去年8月起，曾文、南化水庫集水區均無明顯降雨，僅約為歷年同期平均５成，鑒於水情堪憂，台南從5月24日起實施一階限水，基於有效運用台南地區水源，由南化水庫增加出水，降低曾文-烏山頭水庫供水量，後續也會機動按照水庫蓄水情形及降雨情況來調整調度及應變策略。

南水局副局長簡振源表示，南化水庫主要供應大台南地區民生用水，以往較少增加南化水庫出水量，但今年水情堪稱歷年最嚴峻，加上曾文和烏山頭還有一期稻灌溉需求，因此，南水局透過增加南化水庫出水量，減少曾文-烏山頭水庫放水量之彈性調配方式，以提高兩水庫系統供水穩定度。

南水局表示，透過持續由旗山溪甲仙攔河堰引水至南化水庫，及南化水庫與曾文-烏山頭供水量調整方式彈性調配，將與嘉南農田水利會共同合作確保農業一期生產外，兩水庫系統均能控留2個月以上民生及產業用水量。

簡振源也強調，氣象預報資料顯示未來降雨存有極大不確定性，除持續作好水情監控與水源調度，以最保守且謹慎態度因應未來水情之外，也籲請社會大眾共體時艱，養成節約用水好習慣，共度枯旱難關。

(中時 )