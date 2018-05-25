人性？叔伯執意急救9旬病嬤 原因「還沒分財產」

2018年05月25日 14:58 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

家務事難解，一名網友貼文指出，他高齡90歲的阿嬤因為年邁生病，叔伯不願負起照顧責任，由孫子輪流照顧，不料某天醫生問家屬，「萬一阿嬤出狀況，是否要急救？」，叔伯們一致通過，原因是「還沒分財產」，發文網友氣炸，怒轟「錢重要到人性都能泯滅？」

原PO在《爆怨公社》貼文表示，他的阿公去年重病過世，阿公生病期間，都是由孫子輩輪流照顧，這些叔伯都「不聞問」，甚至有人連喪葬費都不出。原PO阿公過世後，這些叔伯不請看護照顧身體不好的阿嬤，反倒是每個月出2萬5請原PO堂妹幫忙照料，但堂妹「沒有一次拿到完整2萬5」，堂妹請原PO向阿伯轉達，反被斥責「晚輩憑什麼指責他沒給堂妹薪水」

原PO更指控，阿嬤已經高齡90歲，最近因為肺積水引發肺炎，之後因為水腫狀況沒改善開始洗腎，醫生問家屬，如果發生事情是否要選擇急救？結果叔伯投票決定「急救」，這讓原PO和姊姊氣炸，認為老人家根本承受不了壓胸跟電擊的折磨，「想死都死不了」，而叔伯們選擇急救的原因是「還沒分財產」，讓原PO痛罵：錢、土地真的比家人重要嗎？重要到人性都能泯滅？

消息一出引發網友討論，有人留言「到了分家產的時候，就看得出來所謂的人性」、「這都是會上演的戲碼，老的還在世時，嫁出去的都說不會回來搶錢，好老的死掉時改口說我也有一份，很虛偽」、「以前是養兒防老，現在是靠自己最好」

(中時電子報)