換不換吳音寧？柯P：如果有股權 會慎重處理

2018年05月25日 15:09 中時 張潼

台北市長柯文哲今到北市議會接受市政總質詢，民國黨議員徐世勳詢問柯，如果農委會願意把北農股權給北市府，北市府就掌握45％股權，若再加上民股支持，會提案撤換近日諸多爭議的總經理吳音寧嗎？對此，柯文哲表示，如果有股份，會慎重處理；但他也說，這件事（換吳音寧）很複雜，換掉好像我們勾結雲林的張派。

徐世勳在質詢時提到，先前吳音寧用總經理業務推廣費1.9萬餘元購買蔬菜，送回彰化溪洲家鄉一事，吳稱「合情、合理、合法」，但在他看來是「不合情、不合理、不合法」。例如當天是用2.1元價格買下9100多公斤蔬菜，這是當天蔬菜均價的10分之1，這樣是不忍農民辛苦嗎？另外，台北市共餐據點與社福團體加起來近900個，為什麼選擇送到溪洲？最後，事發3個月，殘貨如何送給社福團體的機制卻還沒制定好？

對此，吳音寧表示，2.1元是當天尾市的價格，如果高於此價格購買，會打亂交易行情；至於北市社福團體，當天早上7點多雖預期會有殘貨，但拍賣持續進行中，直到接近中午才確定有多少量，緊急聯繫之下才送到溪洲；最後，草案目前已經擬好，會送給社會局與相關單位共同檢視。

柯文哲則表示，他認為應該是合法，但台灣的政治環境還是要應付，每件事合法，但還是可能被K滿頭包。他還說，已經替吳音寧「找教練」。

徐世勳也問吳音寧，針對他先前質詢時提到她不具備經理人專業、職場倫理、缺乏危機處理態度等3點，「哪一點我說的不對？」吳音寧數度回應，自己一直認真把工作做好，外界對她有各式各樣建議、批評，會虛心接受，「但我就是把我的工作做好。」似不認徐的說法。

(中時 )