接軌全國國土計畫 內政部通過首例原住民族特定區域計畫

2018年05月25日 15:04 中時 張理國

為接軌全國國土計畫，內政部區域計畫委員會昨通過台灣第一個原住民族特定區域計畫案「泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落案」，納入泰雅族GAGA精神，也就是一種永續發展概念。內政部長葉俊榮在臉書表示，特定區域計畫通過，對原民的土地利用模式是一種尊重，也是問題的解決，背後的意義特別重大，也算是對自己所堅持事情的一個小小但很紮實的確認。本案將在一個月內會銜原民會，報行政院核定。

自2014年起歷時5年多，內政部昨天終通過全國首例「原住民族特定區域計畫泰雅族鎮西堡及斯馬庫斯部落」案，內政部次長林慈玲表示，這是首例依照區域計畫法訂定的「原住民族特定區域計畫」，其間光是與原住民建立彼此的信任感就花了很多時間。

計畫內容考量原住民傳統、意願、土地使用需求等，劃設為5大功能分區，包括「災害潛勢管理區」、「水源保護區」、「成長管理區」、「居住與農耕生活區」及「自然生態發展區」。

營建署綜合計畫組簡任技正廖文弘表示，整個計畫範約2758多公頃，但5種分區中真正使用的是「居住與農耕生活區」，在此分區中會啟動安全評估，例如現有的房舍多座落於區域計畫法中不可建築用地上，不可能完全就地合法，目前是依照去年修訂的全國區域計畫來決定時間點，後續再進行使用地變更。

林慈玲表示，這是全台第一個原住民特定區域計畫，後續在宜蘭南山部落也有規劃案，內政部希望挑幾個比較具有一些代表性的部落，去幫它擬定特定區計畫，並透過個案累積經驗，訂定出原住民族土地使用管制專章，用以解決每個部落的問題。

內政部次長花敬群表示，原住民特定區域計畫的完成代表在國土計畫與原民自治上跨出一大步，後續將由內政部會同原民會陳報行政院核備後公告實施，內政部將在1個月內會銜原民會，並報行政院核定。葉俊榮也在臉書上表示，未來原住民特定區域計畫陸續推出後，等到2022年全國國土計劃全面上路後，這些特定區域計劃都可直接接軌。

(中時 )