影》央視證實 遼寧號首次完成殲15夜間起降

遼寧號航母進行殲15戰機夜間起降訓練。（圖/央視截圖）

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中時電子報

據大陸環球時報報導，解放軍首艘航母遼寧號，日前透過央視軍事頻道播放，首次完成夜間起降艦載機殲15戰機的完整畫面。這也是繼大陸海軍002號航母、不久前在渤海完成海試後，又一次對外展現肌肉。大陸央視更是高調表態，隨著艦載機夜間起降完成，航母編隊體系的作戰能力也已初步形成，未來將能與002號呈現「雙航母模式」。

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為了仿美俄能自有航母戰鬥群，大陸於1998年砸重本、向烏克蘭購買前蘇聯（USSR）時期未完成的庫茲涅佐夫元帥級航空母艦（Kuznetsov-class aircraft carrier）瓦格良號，2002年運回大連造船廠，2005年開始投入改造與升級的工作，最終在2012年正式命名為「遼寧號」，並交付海軍下水服役。遼寧艦的艦載機選擇殲15戰機，最大搭載飛行器量可達36架，包含24架殲15戰機和12架各式直升機。

完成夜間起降的殲15戰機。（圖/央視截圖）

大陸首艘航空母艦遼寧號。（圖/中新社）

不過除了已亮相和下水的兩艘航母，大陸部份媒體也已開始炒起第三艘航母的話題，包含十萬噸級、電磁彈射系統、艦載機更換為殲20與殲31等，都成為不少軍迷的討論議題。但也有不少人吐槽，就連美國海軍（US Navy）新一代福特級航空母艦（Gerald R. Ford-class）都面臨諸多矛盾和技術問題，航母造艦技術遠不如美國的中國大陸，究竟拿什麼打造8萬或10萬噸級的航空母艦，但卻也因此讓這艘「航母」成功炒熱話題。

(中時電子報)

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