大創竄改日期非首例 網曝日本公司造假早就「眾人知」

大創竄改貨品輸台交易文件日期，遭國貿局重罰。圖為民眾前往大創門市消費情形。(本報系資料照片)

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中時電子報
／綜合報導

日前，台灣大創被舉發於2015年11月5日受國貿局處分停止輸入貨品期間，偷偷竄改日期便於讓自家產品輸入台灣，對此經濟部國貿局在23日宣布，將廢止大創百貨的出進口許可證，並裁定新台幣4164萬元的罰緩，在法定2年內無法輸入貨品。就有網友在《Dcard》討論這則事件，大家除了憤怒外也提到「日本企業的誠信早就黑掉了」。

一名網友在網路知名論壇《Dcard》上貼出大創竄改日期，遭經濟部重罰4164萬及禁輸台灣2年的消息後，引起許多網友討論，大多數網友都表示非常震驚，因為對於日本企業的印象多但都是嚴謹且值得信賴，對於日本大創作出竄改日期偽造文書一事非常不能相信。不過也有許多網友翻出以往的歷史，大創其實早在前2年就曾因為將核災食品輸入台灣，甚至隱藏地區代碼，只是事件最後負責人沒有被起訴，但這些都是發生過的事實。

其中一名網友就回應，「日本企業真的誠信早就黑了，世界各國，不只台灣。別看到日本就等於誠正信實，黑商並沒有分國家。」他更提出「如果消費者選擇繼續消費行為有瑕疵的廠商，就是鼓勵他們的行為。」他更呼籲大家「那家公司(大創)敢在台灣一錯再錯不是沒有原因。黑心公司在台灣能有恃無恐的大發財，就是有一群孫中山堆砌的靠山。說真的，若知道廠商錯了不改，卻仍然還支持他…到底，誰讓台灣的消費者成為受害者?(別忘了這公司在日本並沒有犯錯…為什麼在台灣就敢？)」。

(中時電子報)

文章來源：Dcard 原文

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