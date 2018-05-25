台泰合作跨境斬手 共逮34名詐欺車手

2018年05月25日 15:14 中時 林郁平

警方查扣到現金173萬6800元、手機13支、電腦主機4台、銀行存摺43本、金融信用卡22張等贓證物。(林郁平攝)

泰國警方自去年9月起，陸續逮捕多名在泰國ATM提領贓款的台籍車手，因犯案頻率異常，引起台、泰警方注意，泰方並啟動台、泰共打機制，刑事局國際科綜整相關卷證，今年報請台南地方檢察署擴大偵辦，並分別於1月底及5月22日展開2波國內拘搜收網行動，以有效刨根溯源。

警方在第1波拘搜行動中，共逮11名嫌犯，日前發動第2波拘搜行動，先拘提8嫌到案，查扣現金173萬6800元、手機13支、電腦主機4台、銀行存摺43本、金融信用卡22張、人頭帳戶13個及其他詐騙提領文件一批。

警方並在24日，將在逃黃姓、林姓主嫌欲從高雄小港機場逃往韓國時，將2嫌緝捕歸案。

刑事局表示，這次跨境斬手行動，是「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」簽訂以來，首次共同大規模同步進行掃蕩，台灣共查獲21名嫌犯，泰國共查獲13名台籍車手。因泰方很重視本次兩國共打成果，特指派泰國皇家警察觀光警察總局副總局長兼打詐中心執行秘書蘇拉契警少將，率調查團共17名於24日來台參加專案會議，並列席聯合破案記者會，宣示兩國緊密合作，打擊犯罪無死角之決心。

(中時 )