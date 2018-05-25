NBA》火箭甜蜜復仇！保羅跳舞挑釁柯瑞

火箭隊控衛保羅。(美聯社)

友善列印
中時電子報

火箭西區決賽第5戰擊敗勇士，多虧了控衛保羅(Chris Paul)下半場大展神威，他第3節在勇士柯瑞(Steph Curry)面前投進一顆高難度的大號三分球。之後保羅不忘報仇，他回防時追著柯瑞猛跳搖擺舞(shimmy)。

這是柯瑞在第3戰做出的動作，他當時手風正順，又飆髒話又跳舞慶祝，不過冷眼旁觀的保羅可是記得清清楚楚，就是選在這個時候回敬他。柯瑞當場只能笑了笑，賽後他很有風度地表示：「如果你對別人跳舞，你也要能接受別人對你跳舞。」

柯瑞說：「那球難度很高，他有資格對我跳舞。我以後還會繼續跳，說不定他以後也會再跳。」

不過還是柯瑞的動作好看多了，保羅的動作僵硬，看起來很滑稽，但以挑釁的意味來說，保羅顯然更勝一籌。然而保羅比賽最後似乎受傷了，下一戰不確定能否上場，火箭目前以3勝2負聽牌。

(中時電子報)

NBA》保羅腿傷不樂觀？丹托尼：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。