NBA》火箭甜蜜復仇！保羅跳舞挑釁柯瑞

2018年05月25日 15:15 中時電子報 盧品青

CP3 really #ActingUp now. Nails the 👌🏽 in Steph’s face and shimmies at ‘em back down the court. THESE WCF DIFFERENT. 💀 (via @NBAonTNT) pic.twitter.com/mcIGcFWwUh — SLAM Magazine (@SLAMonline) 2018年5月25日

火箭西區決賽第5戰擊敗勇士，多虧了控衛保羅(Chris Paul)下半場大展神威，他第3節在勇士柯瑞(Steph Curry)面前投進一顆高難度的大號三分球。之後保羅不忘報仇，他回防時追著柯瑞猛跳搖擺舞(shimmy)。

這是柯瑞在第3戰做出的動作，他當時手風正順，又飆髒話又跳舞慶祝，不過冷眼旁觀的保羅可是記得清清楚楚，就是選在這個時候回敬他。柯瑞當場只能笑了笑，賽後他很有風度地表示：「如果你對別人跳舞，你也要能接受別人對你跳舞。」

柯瑞說：「那球難度很高，他有資格對我跳舞。我以後還會繼續跳，說不定他以後也會再跳。」

不過還是柯瑞的動作好看多了，保羅的動作僵硬，看起來很滑稽，但以挑釁的意味來說，保羅顯然更勝一籌。然而保羅比賽最後似乎受傷了，下一戰不確定能否上場，火箭目前以3勝2負聽牌。

(中時電子報)