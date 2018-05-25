寧棄快到手博士赴港重讀 7年級生：台灣環境讓人失望透頂

台灣高教讓人失望，有博士生寧可放棄現有一切，到香港從頭開始。圖為示意照。(本中時報系資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

台灣博士生就學環境堪憂，令再2年拿到博士的7年級生也say no!剛取得香港大學獎全額獎學金的許瑞娟透露，自己所屬的頂大博士班，逾3成是退休人士，且班上連一門全英語課程也付之闕如，她感嘆，台灣有很多流浪博士，並不令人感到意外。許瑞娟曾上書教育部長痛陳，連公費留學提供的費用也很低廉，「台灣的環境根本就是阻礙真正的人才發展，不要再自欺欺人了！」

聯合報報導，許瑞娟會英、日、俄、越四國語言，再過2年可即可拿到博士學位，但她發現周遭的博士生都很茫然，碩士班畢業10年才念博士，她自覺年紀已不小，現在不改變以後就沒機會了。

或許有人認為她放棄很可惜，但許瑞娟透露自己成為外流人才的原因。這個博士班當初報考9人錄取8人，有3人還是逾70歲的退休人士，而班上不少同學是用google翻譯在讀學術期刊，這些人英語程度欠佳，期末考竟也可以all pass。許瑞娟感嘆說，「連頂大都這樣，我一點都不意外台灣有很多流浪博士」。

許瑞娟對拿台灣博士沒信心，曾為此也考過教育部公費留學，但教育部提供一年1萬8000美元生活費，平均一個月不到新幣2000元，這還不包括房租費用，而新加坡大學畢業生起薪則有新幣3500元。以教育部提供的生活水準，只能到鄉下的大學就讀，根本供養不起在當地國家首都就讀好大學所需。

許瑞娟表示，她今年考取香港中文大學商學院博士班，香港政府提供連續3年提供每個月2萬港幣的生活費，還有一年1萬港幣的旅行補助。此條件令她寧棄公費留學而選擇赴港就讀。

她告訴媒體，希望離開台灣前，能反映親身經歷的現實問題，說出台灣高教為何讓人失望透頂。今年3月下旬，她曾寫長信給當時教育部長潘文忠，直批教育部許多政策。她提到，「台灣的環境不僅無法支持國際人才培育，根本就是阻礙真正的人才發展。」面對大陸的惠台政策，台灣政府「真的不要再自欺欺人了! 」

(中時電子報)

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