為 「小火龍」台中公園再度擠爆 ！多人抓寶忘我機車鑰忘了拔

2018年05月25日 15:28 中時 張妍溱

粗心民眾甚至未將機車鑰匙拔起，忙著去抓寶。（張妍溱翻攝）

台中市北區知名地標「台中公園」近來出現抓寶人潮，大批民眾趁下班、假日揪團開車前往抓神奇寶貝「小火龍」，為維持秩序警方加派人手交管，由於有人抓寶抓到忘我將機車鑰匙遺留機車上，警方貼心規畫「鷹眼計畫」幫抓寶民眾收車鑰匙，並提醒民眾，抓寶族多注意交通規則，免得自己違規先被抓。

「小火龍」來囉！玩家們邊低頭、邊跑步，上氣不接下氣地說，神奇寶貝這次好難纏，說完連機車鑰匙來不及拔，就直接衝到日月亭，表示搏鬥這麼久，就是為了將稀有怪請入袋；光是短短2小時內，警方就接獲民眾拾獲5輛機車未拔鑰匙案件。

警方指出，「寶可夢」再現熱潮，台中公園最近出現大批民眾趁下班、假日前往抓寶，公園人潮擠爆，周邊停滿汽、機車，甚至有違規停放紅線上車輛遭取締，有粗心民眾甚至未將機車鑰匙拔起，人手一手機專心玩抓寶，也讓竊賊覬覦有行竊目標。

根據了解，本月中旬有「寶可夢GO社群日」，神奇寶貝出現罕見「小火龍」出現在台中公園因此吸引大批民眾前往，有人急著抓寶機車停好後立即衝進公園抓寶，未將機車鑰匙拔起而遺留機車上；警方提醒大家，不管是走路、騎車，或開車抓寶都應遵守交通規則。

(中時 )