中華國際爵士鼓能力分級檢定制度正式上路

2018年05月25日 15:30 中時電子報 綜合報導

以『發揚打擊樂-爵士鼓國際音樂教育系統』提高國民對流行音樂打擊樂器(技術)認知，依階段訂立短、中、長期之目標來實現未來導入亞洲爵士鼓分級檢定制度(證照制) 為宗旨，由中華打擊樂協會(Chinese Percussion Association)與亞洲流行音樂研究暨產學辦公室共同主辦的『中華國際爵士鼓能力分級檢定』，於五月底已在國立台灣師範大學音樂學院舉行第一次的分級檢定。

測驗方式共分為『學科檢定』與『術科檢定』，學科測驗要考樂理以及聽力測驗；術科部分則需要考驗鼓手的穩定度及指定曲的演釋，是結構非常嚴格的測試，不少考生離開考場後，直呼非常緊張，不停與參加的同伴討論相關細節，但是對於整體流程及考試環境都相當肯定。

鼓手阿勇報考檢定，贏得現場監考官的青睞。(由中華打擊樂協會提供)

檢定的分級方式及測驗內容，經過協會內部多次討論後，特別邀請在爵士鼓演出及教育系統規劃，都非常有成就的張文光老師，作為檢定用書及考試分級內容的總編輯，帶領協會的專業老師們一同加入，集思廣益，完成台灣首創的爵士鼓檢定系統及教材。除了文字教材之外，每個級數也特別針對檢定細節，製作專屬的檢定音樂，學習與應用可以互相搭配，由簡而深入，逐步提升技術。

此次檢定雖在台北舉行，但吸引來自於全國各地的考生，甚至有遠從台東、花蓮、屏東而來的參加者，可見大家對此活動的重視可見一番。本次檢定活動有一位很特別的參加者，曾是金曲歌王蕭煌奇的鼓手阿勇，本身為視障人士，這次也參加了檢定，在現場不但鼓舞激勵本次的參加者，他的表現也受到監考官一致的優良評價。

考生離開會場後與老師及同學分享討論。(由中華打擊樂協會提供)

中華國際爵士鼓能力分級檢定，依照難易度分為八級。期許透過分級檢定認證，將「爵士鼓教育」於國內有系統性、數據化的扎根，並且展開長遠性的目標，預計將於今年11月舉行1、2級檢定，未來每年將持續擴增檢定之級數，藉此使學習者能有所依據，而扎根基本技術與提高技能水平。

(中時電子報)