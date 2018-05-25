苗栗竹南兩分局跨轄打詐 圍捕3車手扣22張提款卡

2018年05月25日 15:31 中時 陳慶居

警方合力圍捕3車手到案，查扣手機和提款卡等犯罪證物。（陳慶居翻攝）

車手被依詐欺及組織犯罪移送檢方偵辦。（陳慶居翻攝）

苗栗縣警察局竹南分局接獲苗栗分局通報，共同掌握1輛自小客車載有2、3名詐欺集團的提款車手，兩地警方調派大批警網攔截圍捕，順利逮捕3名均8年級的吳姓、夏姓和陳姓車手，查扣手機和22張提款卡，是跨轄合作成功的典範。他們聲稱被優渥薪資吸引，才鋌而走險。

情治單位打詐如火如荼，苗栗、竹南警分局掌握資訊後，分局長、偵查隊長層層動員投入人、車攔查，派出所警網也相繼加入，苗栗刑事小隊長林志寬率8人緊追在後，警力都朝該自小客車所在的竹南環市路與博愛街口，全力搜尋攔截。

隨後中港海口所長林明德等人趕抵現場並發現鎖定的小客車，立即通報線上警網支援，當場查獲24歲吳姓、19歲的夏姓、陳姓男子（均苗栗縣人）3名提款車手，查扣工作機、私人手機各3支，在車上和陳、夏2人身上共搜出22張的提款卡。

警方調查，這3名青少年由吳男擔任車手頭，指揮夏、陳2人提款，因與不詳詐欺集團成員聯繫，對方聲稱有優渥薪資才鋌而走險當車手，他們日前到南部提款一度遭警方追捕，為躲避警方查緝，挑選到竹南提款，仍遭圍捕。

警方25日訊後依詐欺及組織犯罪將3犯嫌移送檢方偵辦，同時向上溯源追查詐騙集團上手。苗栗及竹南分局表示，暑假即將到來，青少年打工要注意工作內容，擔任詐欺車手除面臨刑罰外，還要負擔高額民事賠償，切勿以身試法因小失大。

苗栗縣警局各分局同時將加強防制青少年涉及施用、販賣毒品、加入幫派、參與詐欺集團及從事色情行業等，也呼籲民眾，在金融機構或超商等地ATM，若發現有人持多張提款卡反覆提領現金等異常情況，請撥打165專線或110報警，警員將盡速到場，全力打擊詐騙集團，如因而查獲將頒給1萬元檢舉獎金。

(中時 )