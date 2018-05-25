災防會議 賴揆指示水情、颱風嚴陣以待

2018年05月25日 15:34 中時 張理國

行政院今天召開中央災害防救會報，院長賴清德表示，台灣每年面臨各種天然和人為災害，諸如台南和花蓮地震，0428敬鵬火災事件，最近又逢水情吃緊，接下來也很可能會遭遇颱風，他在會中聽取專家委員的意見，並要求各部會嚴陣以待，期勉各部會在既有基礎上團隊合作，結合民間力量，積極面對各項災防挑戰。

行政院災防會議針對「107年防汛及颱風季節防救災整備工作」、「推動3D管線發展之策進作為」、「仙台減災綱領落實策略建議」，以及懸浮微粒物質及火山災害防救進行討論。

在防汛及颱風防救災整備工作方面，賴揆要求相關部會要徹底強化防災整備能力，並提供更為精準預警資訊讓大眾周知，國軍也要加強決策體系，和地方的橫向連結。賴揆也轉述與會委員也建議，除了政府之外，也要納入地方由下而上的力量，讓民間和企業一同參與，擴大防汛及颱風防救災的整體防災能量。

在推動3D管線發展的部份，賴揆要求國發會從圖資面、圖台系統面、備援機制面及應用分析面提出推動策略，並督促相關主管機關，訂定管線圖資品質提升計畫。內政部也必須邀集相關部會，於2年內完成3D基本底圖，另參考委員的意見，將3D管線圖納入國土資訊系統中，並將不同系統予以整合，同時結合動態的智慧大數據資訊，提升3D管線圖的整體應用。

在「仙台減災綱領落實策略建議」方面，賴揆指示依照專家所提的政策建議，納入未來減災策略和措施中，賴揆也說，與會委員建議強化投資減災，未來我們會督促相關部會，將產業界納入防災體系，並確實執行。

此外，在懸浮微粒物質防救災的部份，賴揆說，因空污問題是目前社會相當關注的議題，政府會依照「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」，持續辦理相關減災應變措施，減少懸浮微粒物質災害的衝擊，務實改善空氣品質。

(中時 )