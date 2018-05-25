梵蒂岡首次參加威尼斯建築雙年展

藤森照信以木碳、金箔象徵物質均會歸於塵土。（記者李怡芸攝）

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旺報
梵蒂岡館向瑞典建築師Gunnar Asplund致敬。（記者李怡芸攝）
梵蒂岡館的Foster禮拜堂作品。（記者李怡芸攝）

首次參與威尼斯建築雙年展的梵蒂岡，由義大利知名建築師Francesco Dal Co.策展，邀集了不同地域、不同背景的10位建築師，於聖喬治馬焦雷島上設計了10間禮拜堂，呼應本屆雙年展「自由空間」主題，以Gunnar Asplund所設計的森林禮拜堂作為前奏，建築師重新詮釋宗教以及神在自然之中的精神。

梵蒂岡過去曾參與了2013與2015年的威尼斯藝術雙年展，而今年則是首次參加建築雙年展。10個禮拜堂宛如一趟心靈的自由之旅，由MAP工作室設計並由ALPI建造的Asplund小教堂作為啟發點。策展人Francesco Dal Co.表示自己十分喜歡Asplund於1920年代建造的森林公墓，遂以此為靈感於此次在整體館場中設置Asplund展館，外部是9000片木瓦架構而成，內部則是Asplund的禮拜堂設計圖、文件和模型。

以十誡為啟發，找了10名建築師建構禮拜堂的梵蒂岡展，邀請的建築師包括Norman Foster、2011年獲普立茲克建築奬的Eduardo Souto de Moura等，其中日本建築師藤森照信，台灣對其作品並不陌生，華山1914園區有他的「望北亭」與「文森茶軒」，相應於此次10個建築作品多為開放空間，藤森照信表示，唯有他的作品被指定要有真的屋頂、牆和椅子，能夠真正作為禮拜堂使用。

藤森照信以耶穌於馬槽出生為靈感，以木板建構十字架並飾以金箔和木碳，他指出：「我喜歡追求終極性材料，世上所有的物質都會歸於塵土，對於木碳這種可燒盡的材質十分感興趣。」金箔則閃耀象徵耶穌升天；藤森照信設計的禮拜堂亦可見不少日式特色，如窄小只容一人進出的入口便是茶室的特點，又如他使用宣紙任意上色後貼於窗上，又如外牆木板他採用日本傳統「燒杉」以增加木頭耐候防潮的技術。

Foster的禮拜堂，彷彿電纜和桅桿的張拉結構，其上覆著木框，建築師希望這個座落於潟湖的景觀，是個可讓人沉思的地方。梵蒂岡也藉此展，希望讓人重新思考教堂不僅是宗教，也可是世俗的朝聖，可在大自然中重新發現內在的聲音。

(旺報 )

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