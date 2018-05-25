分享健康樂活概念 台塑企業「Formosa樂活盃桃園健康路跑活動」周日起跑

2018年05月25日 15:43 工商 彭暄貽

分享健康樂活概念，台塑企業本周日(5/27)將於桃園華亞園區舉辦「Formosa樂活盃桃園健康路跑活動」，當日共有2500位跑友及社區里民參與樂活路跑，共襄盛舉。Formosa樂活圈路跑系列第2場活動將九月份在宜蘭礁溪鄉龍潭湖畔接力舉辦、開跑，傳遞健康快樂氛圍。

台塑企業表示，「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等。另，幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

Formosa樂活圈以「美好生活‧樂活健康」為理念，發展桃園、宜蘭、雲林以及高雄等縣市之樂活圈，台塑企業為善盡企業社會責任，結合廠區周邊的鄰里社區、商家、小農及地方政府，共同為創造樂活、健康、休閒、養生、文創，充滿綠色奇蹟的「Formosa 樂活圈」而努力。

台塑企業指出，本次Formosa樂活盃-桃園健康路跑參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等。另為提升活動豐富性，亦邀請桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家、小農等，一起參與這次的活動。

尤其，各協辦廠商更為Formosa樂活盃跑友提供專屬優惠，跑友可憑手冊內優惠券以及兌換券，至福容大飯店機場捷運A8館享有SPA泡湯優惠以及住宿優惠；Global Mall桃園A8店也提供前100位跑友兌換完賽購物禮金等。

(工商 )