日本《防衛計畫大綱》欲引進航母 卻改名母艦

友善列印
旺報

共同社25日報導，日本政府力爭年底敲定新防衛力建設指針《防衛計畫大綱》，最終方案放棄寫入3月制定的建議主旨中要求引進的「多用途防衛型航母」的論述，而是把名稱改為「多用途運用母艦」。該調查會25日與國防小組在黨總部召開了聯席會議，協商最終方案。若獲得認可，最快或於月內向首相安倍晉三提出。

據分析，放棄「航母」的表述意在避免被批偏離專守防衛的基本方針。其中還提出，作為防空任務和災害時救援活動的據點，應力爭盡快實現。此外，方案還要求探討引進可垂直起降的最尖端隱形戰機F-35B和擁有「對敵基地攻擊能力」。

最終方案強調有必要構建「下一代行得通的積極防衛體制」。方案中未寫入防衛預算的具體數值，而是以北大西洋公約組織（NATO）將目標設定為占國內生產總值（GDP）2%為由，要求確保「必要且充分」的預算。

日本考慮到在釣魚台方向的南西諸島防衛運用，還設想在該母艦上部署F-35B。方案稱對敵基地攻擊能力「不同於先發制人攻擊，而是重視反擊的想法」，將其定位為發生針對日本的飛彈攻擊時，為削弱對方發射能力而打擊敵方基地的能力。

方案中還寫入，除陸海空以外，考慮設立負責作為新防衛領域的太空及網絡空間的部隊並確保網絡攻擊能力。方案主張推進自衛隊跨越上述領域加以應對的「綜合防衛構想」和常設專司部隊運用的「統合司令部」。

(旺報 )

影》首度揭露 遼寧號完成殲15戰… 美俄防空大戰！普丁催生S-500 PK…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。