日本《防衛計畫大綱》欲引進航母 卻改名母艦

2018年05月25日 16:12 旺報 張國威

共同社25日報導，日本政府力爭年底敲定新防衛力建設指針《防衛計畫大綱》，最終方案放棄寫入3月制定的建議主旨中要求引進的「多用途防衛型航母」的論述，而是把名稱改為「多用途運用母艦」。該調查會25日與國防小組在黨總部召開了聯席會議，協商最終方案。若獲得認可，最快或於月內向首相安倍晉三提出。

據分析，放棄「航母」的表述意在避免被批偏離專守防衛的基本方針。其中還提出，作為防空任務和災害時救援活動的據點，應力爭盡快實現。此外，方案還要求探討引進可垂直起降的最尖端隱形戰機F-35B和擁有「對敵基地攻擊能力」。

最終方案強調有必要構建「下一代行得通的積極防衛體制」。方案中未寫入防衛預算的具體數值，而是以北大西洋公約組織（NATO）將目標設定為占國內生產總值（GDP）2%為由，要求確保「必要且充分」的預算。

日本考慮到在釣魚台方向的南西諸島防衛運用，還設想在該母艦上部署F-35B。方案稱對敵基地攻擊能力「不同於先發制人攻擊，而是重視反擊的想法」，將其定位為發生針對日本的飛彈攻擊時，為削弱對方發射能力而打擊敵方基地的能力。

方案中還寫入，除陸海空以外，考慮設立負責作為新防衛領域的太空及網絡空間的部隊並確保網絡攻擊能力。方案主張推進自衛隊跨越上述領域加以應對的「綜合防衛構想」和常設專司部隊運用的「統合司令部」。

(旺報 )