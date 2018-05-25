台商鮭魚返鄉壓力變小 反而獲得健康

2018年05月25日 15:54 中時 馮惠宜

60歲曾經在大陸東莞擁有400名員工的製刀業老闆楊先生10年前從大陸撤廠回台灣，工廠規模也縮小到只有員工5名，雖然生意不若以往，但卻因工時變短、壓力變小，讓他長年的糖尿病獲得良好控制，楊先生自認不是會忌口的病患，多年來靠的是「乖乖服藥」，近年他就近在台中東區台新醫院定期回診，家醫科醫師顏弘毅相當有耐心叮嚀也成為他控糖保健康的信心來源。

楊先生罹患糖尿病超過15年，過去西進東莞開刀具工廠，要帶領約400名員工，工作壓力大，天天要酬，雖滴酒不沾卻是要凌晨兩點才上床，10年前因故縮小公司規模回台自己接單做台灣生意，工廠縮小到5人公司，現在雖然是早上8點上班到10點，壓力小、生活作息更正常，配合好好吃藥，血糖控制更穩定，回來台灣他也重拾健康。

顏弘毅表示，目前台灣約有227萬名糖尿病患，洗腎患者中有近半是糖尿病患者，都是因血糖控制不佳所引起，飲食不控制的糖尿病患者，飯後血糖的波動比較大，比高血糖的危害更大，楊先生是很合作的病患，乖乖吃藥，定期回診追蹤，現在要配合的是必須飲食控制，對病情會更有利。

他也強調，長期血糖忽高忽低，會加重糖尿病血管併發症的發生髮展，使併發症來得更早、更快；而且還會加重胰島功能的損傷，使血糖更難以控制。

(中時 )