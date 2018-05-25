中市府保障彩虹眷村財產權 文化景點永存台中

台中市議員張耀中建議市府保障彩虹眷村財產權，讓文化景點永存台中。（盧金足攝）

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「彩虹爺爺」黃永阜的素人彩繪而聞名的彩虹村，每年造訪人次突破百萬人。（盧金足翻攝）
市議員張耀中說，彩虹眷村是台中觀光的一大奇蹟，曾讓國際知名旅遊指南孤獨星球(Lonely Planet)評選為全球多個值得探訪的景點。（盧金足攝）

台中知名旅遊景點「彩虹眷村」屢獲國際肯定，獲選為國際知名旅遊指南孤獨星球（Lonely Planet）的新書「世界的祕密奇跡」選為全球值得探訪景點因，「彩虹爺爺」黃永阜的素人彩繪而聞名的彩虹村，每年造訪人次突破百萬人，市議員張耀中25日關切原創作者黃永阜著作權，對此，文化局長王志誠表示，彩虹眷村現為彩虹景觀公園，建物權利為市府的，因此建物上的彩繪所有權也屬於市府，市府會在重視原作者黃永阜與該公司簽訂的著作授權契約，並在法律規範的前提下，與文創公司研討維護台中的文化景點資產。

市議會進行教育文化業務質詢，張耀中說，彩虹眷村是台中觀光的一大奇蹟，曾讓國際知名旅遊指南孤獨星球(Lonely Planet)評選為全球多個值得探訪的景點，為保障「彩虹爺爺

」黃永阜的著作權利，應在合法的前提之下，和文創公司討論，達到三贏互惠的結果。

本身為知名詩人，筆名「路寒袖」的王志誠說，彩虹眷村現為彩虹景觀公園，建物權利屬於市府，因此上頭的著作也屬於市府，他以自己為例，如果他為大樓外牆題詩，也不能主張大樓權利是他本人，市府會重視原作者黃永阜與該公司簽訂的著作授權契約，並在法律規範的前提下，維護台中的文化景點資產。

副市長林依瑩也進一步表示，市府會站在維護最大公共利益的立場，願和文創公司來討論，讓彩虹眷村永遠留在台中。

(中時 )

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