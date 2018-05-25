台灣完蛋了？她點出台生赴陸的兩大恐怖真相

台灣完蛋了？台生赴陸背後的兩大隱憂。(圖／本報資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

台灣學生赴大陸就學，接連傳出建中及武陵高中校長，因為幫學生寫推薦信，疑似遭到中央關切。出版人、作家顏擇雅說，與其浪費口水在那裡唱衰台灣，光在那裡叫說台灣完蛋了，不如想辦法正視問題、解決問題。她並點出台生赴陸背後的真正隱憂，代表台灣的大學讀書風氣真的太差！並且應該廢除期末學生給老師評分的惡習。

顏擇雅在臉書發文表示指出，過去20年台灣打造頂尖大學，都只在追求教授論文點數、搶經費，卻沒在思考如何提升學生的讀書風氣。這些願意跨海念大學的年輕人，其實他們是非常願意吃苦的，願意走辛苦的這條路，令她欽佩。她認為不該再說台灣一代不如一代，不該嫌草莓族不願吃苦，因為今年的赴陸升學潮就是證明。

作家顏擇雅點出台生赴陸背後的真正隱憂。(翻攝自顏擇雅臉書)

顏擇雅說，念清華北大絕對比念柏克萊，MIT辛苦的多，不只學生之間非常競爭，競爭領域也非常單一，就是課業。中國學生也普遍認定念書就是要艱苦卓絕，美國名校學生雖然也用功，但心態沒有那麼競爭，對分數也沒那麼斤斤計較。

能申請到北大清華的台生，不見得能申請到美國名校，並不是因為美國名校比北大清華優，而是美國名校並不採納台灣學測成績，因此想申請美國名校的學生，不可能念到高三才臨時起意，要在高一就提早準備，別說高三了，就算高二才開始準備SAT那些考試，要申請美國名校也嫌太晚。雖然我們沒必要複製北大清華那種恐怖的讀書風氣，但台灣許多大學的讀書風氣的確有待加強。

她建議廢除學期末學生給老師評分的惡習，因為這種評分會讓教授不敢嚴格要求學生。大學也應該給用功學生創造更多榮譽與獎勵，不見得是獎學金，也可以是知名企業、實驗室或NGO的見習或實習機會；另外，應多設立有成績門檻的學生社團，這種社團不只是榮譽，也是創造不同領域優秀學子彼此切磋琢磨的機會。

(中時電子報)

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