毒蟲擄鴿連保育大冠鷲也不放過 2嫌落網

2018年05月25日 16:26 中時 陳育賢

新竹縣彭姓、黃姓男子為籌措買毒錢而在桃園楊梅山區擄鴿，兩人被捕時鴿籠內還有不少還未交付贖金的「肉票」。（陳育賢翻攝）

新竹縣彭姓、黃姓男子為籌措買毒錢而在桃園楊梅山區擄鴿，連保育類的大冠鷲也遭殃。（陳育賢翻攝）

因毒品案遭通緝的新竹縣彭姓男子，近來藏匿在桃園市楊梅山區，警方掌握其行蹤25日將彭男與現場另名黃姓男子逮捕，並起出海洛因、安非他命等毒品，警方另發現其住處有大批鴿子，原來彭嫌為賺毒品錢竟在山區擄鴿，連保育類的大冠鷲都不放過。

警方指出，新竹縣警局近年持續針對「安居專案」期間查獲的販毒對象向上溯源追查，經調查發現61歲彭姓男子是過去查獲毒品案的上游，且遭法院判處6年有期徒刑，目前逃亡遭通緝中。

縣刑大偵3隊與竹北分局經多月查緝跟監，發現彭嫌藏匿在桃園市楊梅山區1處雞舍工寮，25日前往查緝當場逮捕彭嫌及黃姓男子，現場起出海洛因4公克、安非他命21.2公克以及針筒、吸食器及電子磅秤等販毒工具。

警方調查，彭嫌在逃亡期間為籌措生活費及買毒資金，竟利用其熟知賽鴿飛行的路線，夥同黃嫌於賽鴿飛行經過的湖口、楊梅交界山區架設捕鴿網，從中攔截賽鴿並向鴿主勒索每隻3000元至1萬5000元不等贖金，由於近來賽事將近，許多鴿主被迫只好付贖金贖回愛鴿。

而彭嫌遭逮時，現場還有20隻還未交付贖金的「肉票」，另還有1隻是保育類大冠鷲，警方已聯繫賽鴿失主前來認領，至於大冠鷲則通報農業單位處理。全案訊後並依毒品、恐嚇取財等罪嫌移送法辦。

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(中時 )