拖延12年國教課綱 全教總：黨和吳茂昆一樣缺德無恥

2018年05月25日 16:27 旺報 李侑珊

全國教師工會總聯合會（以下簡稱全教總）今日表示，最近陸續接獲訊息，12年國教課綱（108課綱）可能無法於在8月1日前審議完畢，導致實施日期再度延後，而執政黨擬發動教育界人士將延後實施責任歸咎於全教總的「抵制」，將全教總做為代罪羔羊。全教總強調，各界果真憂心課綱審議進度，應要求吳茂昆不出席課審大會，以求課審大會順利進行。

教育部將在5月27日將召開課審大會，全教總特聲明如下：

一、全教總的「三不運動」是不參加現任教育部長主持的會議，意義在於不替不適任的部長背書；而5月6日課審大會到場是表達要求吳茂昆下台的意見，自始至終都未曾「抵制」課綱審議。

二、目前課綱審議進度除了社會領域明顯不可能於8月1日前審議完畢外，特教及技職群科的課綱也都有相同的問題，這和全教總代表拒絕出席課審會本屬二事。

三、全教總代表拒絕出席課審會後的首次課審大會（5月6日）已達法定出席人數，也在會中進行討論。會中要不要做決議？審議進程如何？概與全教總拒絕出席無關。而全教總代表過去出席課審大會的狀況、其他委員的出席狀況，也應該接受社會大眾的檢驗。

四、吳茂昆不但不了解課綱的審議和精神，連主持會議的能力也闕如，與其任其坐在主席台影響課綱審議，不如叫他請假改由嫻熟之人主持。只要確定吳茂昆不出席課審大會，全教總代表必將全部出席參與大會。各界果真憂心課綱審議進度，應要求吳茂昆不出席課審大會，以求課審大會順利進行。

最後，全教總呼籲全民，應關注這樣缺德且無自省能力的人擔任部長，會對我國教育造成多大傷害！一個爭議重大、說話前後矛盾的課綱反指標，來主持課綱審議是多麼諷刺的事情！如果本會接獲訊息為真，執政黨不去檢討為何要任用一個不適格的部長，卻要把課綱延宕的責任怪罪在一個民間團體上，只能說這個黨和吳茂昆一樣缺德無恥了！

(旺報 )