運動何處去！中市議員要求市府官網架設新版運動地圖

市議員謝志忠（右）表示，市民最常運動空間包含學校、公園、綠園道、國民運動中心，運動局應規劃將運動訊息發布在網路上讓市民取得。（盧金足攝）

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台中市議員謝志忠（右起）、蔡雅玲、張玉嬿關心台中的運動地圖的更新狀況。（盧金足攝）

打造台中專屬的運動地圖，台中市政府運動局於官網上，架設運動場館、運動中心、運動公園、游泳池等多樣運動地點，提供愛運動的民眾能一目了然取得資訊。台中市議員25日關心網路上，民間網域設置的舊台中市運動地圖並未更新；對此，運動局長王慶堂表示，市府將會要求該公司下架，避免民眾取得錯誤資訊。

台中市議會今日進行教育文化質詢，議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿關心台中的運動地圖的更新狀況。議員謝志忠表示，台中市民最常運動空間包含學校、公園、綠園道、國民運動中心，運動局應規劃將運動訊息發布在網路上讓市民取得，但民眾透過網路搜尋運動地圖，搜尋到的台中市運動地圖並未更新資訊。

王慶堂表示，民眾在網路上搜尋到的「台中市運動地圖」是未升格前小台中市的運動地圖，經查為一民間科技有限公司製作，可能是當時政府委託民間公司製作，市府將會要求該公司下架，避免民眾取得錯誤資訊。

運動局進一步說明，目前市府在運動局官網上架設的運動地圖歡迎民眾使用，教育部體育署打造運動島專案(後運動i台灣專案)，自2017年起統一委由宏碁資訊做全國22縣市運動地圖，查詢網站委台灣i運動資訊平台，市府同步放在運動局官網上提供查詢。

(中時 )

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