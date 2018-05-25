鄒承恩減重5公斤扮刑警 健身房練體態

2018年05月25日 16:35 中時 洪秀瑛

鄒承恩（左）劇中和楊晴分手。（TVBS提供）

徐鈞浩被說像趙又廷。（TVBS提供）

陳恩峰。（TVBS提供）

TVBS歡樂台《翻牆的記憶》本周(5/26)劇情進入白熱化，鄒承恩扮演的刑警薛志文將和心狠手辣的徐英傑(陳恩峰飾)正面對決，兩人動作戲碼太過震撼真實，讓許多工作人員避著眼睛不敢直視。而徐鈞浩飾演的幫派老大吳承翰，為了保護小歐(張豐豪飾)竟讓自身遭逢巨變，他笑說當他媽知道兒子要演幫派老大，竟然認真跟他勸世：「歹路不可行，你不要給我真的去販毒。」

鄒承恩和陳恩峰默契十足，對戲時相當過癮，兩人對決的現場氛圍有很大凝聚力，鄒承恩表示：「好笑的可能是那場戲太過敏感與真實，現場好幾個工作人員是閉著眼睛或蒙著耳朵看完。」扮演刑警的鄒承恩動作戲不少，笑稱「拍動作戲沒有不受傷的」但在《翻牆的記憶》拍攝期間，認真的他不但減重將近5公斤，拍戲空檔還會逼自己上健身房，或找地方練習基本拳擊、武術動作，讓自己隨時保持刑警的狀態。

鄒承恩劇中對楊晴的愛從未停止，就算已經分手，仍想一直保護對方，讓許多網友敲碗希望兩人能重新複合。鄒承恩表示：「志文一直都在用他所認知的方式愛著對方、保護對方。這一份愛已經比較像是家人了。」他認為人在愛情裡都會有執著的地方，「因為我也會用我認為的方式保護我的家人，愛情是需要被保護的。」鄒承恩也希望能在工作之餘多陪陪家人、小孩。

徐鈞浩之前接演的角色大多走斯文路線，從沒當過大哥的他，在《翻牆的記憶》中挑戰幫派老大一角，造型走帥癖路線，被網友戲稱有趙又廷的既視感。十分入戲的媽媽知道兒子在劇中沒好下場時，竟然很高興地表示：「壞人有壞報」讓他瞬間哭笑不得。

徐鈞浩認為「吳承翰」是他嘗試所有角色中最需強大氣勢的一次，為了詮釋黑幫販毒，他靠大量的港片和想像，或杜琪峰作品來揣摩，「我做的功課是會晚上去一些台北的公園觀察，也有看到針孔的東西。」徐鈞浩這次演出最大的收穫，就是發現演員要不同的轉換，「在快速節奏裡，我必須做到演員該做到任務。」

提到印象最深刻的一場戲，徐鈞浩表示有場在醫院準備面臨截肢的情節，當時他已經準備要進入大哭的情境，沒想到從對講機那頭忽然傳來導演何潤東的聲音：「你的腳毛太多了，所以要剪毛。」下一秒劇組的人就拿著剪刀進來病房，「一堆人在我的腿上開始修修剪剪，我才知道原來當演員要注意的事情真的很多。」《翻牆的記憶》每周六晚上十點，TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時 )