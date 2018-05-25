百萬名國人罹患這病　超過9成「控制不良」

友善列印
中時

我國有100多萬人罹患氣喘，卻有很多人未穩定治療，有人甚至根本不知道自己有氣喘，統計發現，我國氣喘患者，僅不到1成「控制良好」。醫師提醒，當咳嗽超過3周未癒，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難時，便要高度懷疑是氣喘，應儘早就醫檢查、治療，否則一旦急性發作，可能有致命危機。

一名43歲的黃小姐，慢性咳嗽超過2個月未癒，在夜間、氣溫變化大時，更是咳得厲害，一早起床，呼吸還會出現咻咻的喘鳴聲；她原先不以為意，自認是敏感體質遇到季節轉換的「自然反應」但隨著時間過去，不僅愈咳愈厲害，連呼吸都出狀況，稍微走快一點就會胸悶，爬一層樓梯就喘到不行，最終到醫院檢查才確診氣喘。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基說，氣喘好發於有過敏體質者身上，他們從小常對特定物質有過敏反應，之後可能因感冒而引起呼吸道感染，或是經常接觸過敏原、讓呼吸道發炎反應愈來愈嚴重，使得急性發作症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘；他進一步指出，氣喘的症狀表現異質性高，臨床診斷相對困難，但整體來說，若咳嗽超過3周，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，便很可能是氣喘，應盡速就醫檢查，避免急性發作致命。

然而，根據台灣胸腔暨重症加護醫學會所編纂的《2017台灣氣喘診療指引》發現，在100多萬名罹患氣喘的國人中，超過9成的氣喘患者「控制不好」，當急性發作時，將大幅提升致命的機率。

古世基說，為了和氣喘和平共處，患者平時應遵守醫囑，規律用藥，此外，每天都應注意當日溫差變化，監測空污指標，空污期間若真的要出門，務必配戴口罩。

(中時 )

善用奶奶蓮霧園 青年返鄉推蓮霧… 氣喘類固醇藥物傷腎、變胖？台大…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。