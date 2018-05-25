百萬名國人罹患這病　超過9成「控制不良」

2018年05月25日 16:33 中時 倪浩倫

我國有100多萬人罹患氣喘，卻有很多人未穩定治療，有人甚至根本不知道自己有氣喘，統計發現，我國氣喘患者，僅不到1成「控制良好」。醫師提醒，當咳嗽超過3周未癒，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難時，便要高度懷疑是氣喘，應儘早就醫檢查、治療，否則一旦急性發作，可能有致命危機。

一名43歲的黃小姐，慢性咳嗽超過2個月未癒，在夜間、氣溫變化大時，更是咳得厲害，一早起床，呼吸還會出現咻咻的喘鳴聲；她原先不以為意，自認是敏感體質遇到季節轉換的「自然反應」但隨著時間過去，不僅愈咳愈厲害，連呼吸都出狀況，稍微走快一點就會胸悶，爬一層樓梯就喘到不行，最終到醫院檢查才確診氣喘。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基說，氣喘好發於有過敏體質者身上，他們從小常對特定物質有過敏反應，之後可能因感冒而引起呼吸道感染，或是經常接觸過敏原、讓呼吸道發炎反應愈來愈嚴重，使得急性發作症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘；他進一步指出，氣喘的症狀表現異質性高，臨床診斷相對困難，但整體來說，若咳嗽超過3周，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，便很可能是氣喘，應盡速就醫檢查，避免急性發作致命。

然而，根據台灣胸腔暨重症加護醫學會所編纂的《2017台灣氣喘診療指引》發現，在100多萬名罹患氣喘的國人中，超過9成的氣喘患者「控制不好」，當急性發作時，將大幅提升致命的機率。

古世基說，為了和氣喘和平共處，患者平時應遵守醫囑，規律用藥，此外，每天都應注意當日溫差變化，監測空污指標，空污期間若真的要出門，務必配戴口罩。

(中時 )