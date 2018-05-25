吃荔枝酒測會超標？ 農驗所要民眾大啖免驚

2018年05月25日 16:41 中時 劉宥廷

現正是玉荷包荔枝產季，但網傳吃荔枝會有酒精反應等疑慮？高市警局交通大隊表示，吃完後喝水漱口就無酒精值；農業局和農委會農業試驗所指出，荔枝特有的揮發性香氣成分不是酒精，喝口水就可消除，請民眾放心大啖鮮豔多汁的玉荷包。

總統蔡英文和總統府秘書長陳菊，日前成了史上最大咖的購物專家，合體透過網路直播促銷高雄玉荷包，不僅使出網美手勢介紹水果，還當場試吃，成功招攬生意，接訂單的高市農業局電話響不停，短短1小時賣出千盒。

不過，在這荔枝盛產期間又有網傳吃荔枝有酒精反應，酒駕疑慮引發民眾誤解？高市警局攜手農業局、農委會農驗所向民眾釋疑，警局甚至透過大樹玉荷包拍賣市場採購400多斤共10大簍，慰勉基層、分享美味。

警方在執行取締酒後駕車勤務進行呼氣值酒測時，會依據內政部警政署訂頒取締酒後駕車作業程序規定，確認受測者飲酒結束後15分鐘，並提供礦泉水漱口後，才進行酒精濃度檢測；警強調，經實測食用、漱口後並無酒精值，所以沒有酒駕問題。

農驗所，說這不是酒精，是荔枝特有的揮發性香氣成分，且愈成熟的荔枝揮發性香氣成分愈高，警方靈敏的酒測棒更易測出，但喝口水或漱口即可消除，不像酒精會被吸收，請民眾放心。

警指出，統計今年1月至4月告發4687件酒駕違規案件，依取締酒後駕車作業程序辦理，並未有因食用水果、農產品而遭告發取締酒駕案件。

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(中時 )