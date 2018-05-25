氣喘類固醇藥物傷腎、變胖？台大醫師出面闢謠

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氣喘在我國盛行率不低，約每20人就有1人罹病，每年更有約600名國人因氣喘而去世，統計顯示，超過9成患者「控制不好」，分析發現，不少患者擔心「吸入型類固醇」會傷腎又變胖；醫師提醒，吸入性類固醇僅作用在肺部，而非像口服類固醇「作用於全身」，且類固醇含量少、副作用低，是氣喘的「治標」藥物，患者應遵照醫囑使用。

網路常有人分享，長期使用類固醇藥物後，會出現水牛肩、月亮臉等副作用，由於「吸入型類固醇」是治療氣喘的主要藥物之一，讓不少患者擔心有類似症狀，甚至增胖、傷腎，進而降低使用意願，或用短效的支氣管擴張器當作替代用藥。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基說，不同於口服的類固醇「會做用到全身」，吸入性類固醇僅作用在肺部，類固醇含量少，是安全、副作用低的抗發炎藥物，患者若只使用支氣管擴張劑，由於呼吸道發炎狀況並未獲得根本的控制，將讓急性發作的機率提高，甚至有可能致命。

古世基解釋，吸入型類固醇合併支氣管擴張劑，是現在氣喘的主要治療藥物，前者治本、後者治標，吸入型類固醇為控制疾病的主角，患者需每天規律的使用，達到消除過敏性發炎反應、降低支氣管的高敏感性，「從根本上進行長期治療」，另外，屬於「短效」的支氣管擴張劑，則是緩解用藥，用於症狀發生時的「緊急使用」，患者也可在高強度、高負荷運動前，提前15分鐘使用來預防發作。

(中時 )

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