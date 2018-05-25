分享創業過程 李宛玲從老師轉職開早午餐店

早午餐店老闆李宛玲(一排左4)應屏東就業中心邀請，為屏北高中原住民學生分享個人創業經驗。（林和生攝）

友善列印
中時

31歲美術老師李宛玲，3年前決定將烘焙興趣轉為職業，在屏東市區開設早午餐店，並發揮室內設計專長，將店裡營造出野餐氛圍，成功做出市場區隔。25日她應勞動部屏東就業中心邀請，到屏北高中為30多位原住民學生分享創業經驗，提供學生作為未來職涯規畫參考。

「我是在就讀研究所時期，一次幫朋友烤蛋糕過程，一頭栽入烘焙世界」，李宛玲向台下學生分享過去3年創業經驗。她說，自己是在就讀藝術與造型設計系研究所期間，有次到朋友開設的早午餐店，從幫忙製作甜點過程，萌生烘焙興趣。

自研究所畢業後，為延續對烘焙的熱情，她購買烤箱、攪拌機、模具等設備，透過看書、上網看教學影片，自學製作甜點。有4年時間，過著「白天當美術老師，晚上做蛋糕」生活。「每個人一天都只有24個小時，想把時間投入在最熱愛事情上」，3年前，她毅然辭掉老師工作，回屏東創業開早午餐店。

創業初期，為在競爭激烈的早午餐市場中，走出自己的路，她發揮美術專長、擔任設計師，以白色基調、木頭家具、綠色草皮與野餐籃，將店裡打造野餐風格，另外為提升餐點品質，參加職業訓練取得西點蛋糕丙級證照。目前店裡供應的檸檬派、鹹派等餐點，都讓顧客吃了回味無窮，一再光顧。

「決定創業當下，就要有破釜沉舟心情」，談到創業心法，李宛玲以自己經驗為例，鼓勵在場學員，創業前應先評估自身工作能力及資金來源，創業過程則要努力克服職業倦怠並不斷提升專業技能。

活動結束前，她教學生做蛋糕擠花，對餐飲有興趣、想要創業的學生，都激發興趣，積極詢問勞動部高屏澎東分署提供的職訓就業資源，場面熱絡。

(中時 )

氣喘類固醇藥物傷腎、變胖？台大… 沒有「廚房」的義煮團 巧手變出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。