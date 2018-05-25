要求支持團結 蔡總統致詞罕見用「請教」五問在野黨

2018年05月25日 16:41 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今下午接見國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長時強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。

總統更在致詞中罕見抨擊在野黨，更用「請教」二字五問在野黨，並指「這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持」。

她說，「我要利用這個機會，來請教我們的在野黨」，這兩年政府在處理兩岸關係上，「有沒有捍衛台灣的尊嚴？有沒有捍衛台灣人民的安全？有沒有堅持台灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了。」

總統強調，這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛臺灣人的光榮與尊嚴

她呼籲所有在野政黨及社會各界，在國家面臨困難的時候，能夠團結台灣人民的意志、共同對抗外人的打壓，一同捍衛台灣人的光榮與尊嚴。

總統致詞時指出，獅子會是臺灣最熱心公益的團體之一。她記得今年二月的時候，花蓮發生地震。她在現場，也感受到獅子會的好朋友們，做到了「人到、錢到、服務到」的效率。

話鋒一轉，總統說，昨天晚上，各位從新聞媒體都看到了，布吉納法索宣布跟中華民國終止外交關係。「我昨天也說了，我們不會再忍讓。」

總統說，從她之後，在外交部及所有國人同胞的努力之下，台灣跟美國、日本、歐洲這些理念相近國家的實質關係都獲得了大幅進展。台灣在國際社會的實質參與，以及台灣積極走向世界的做法，在在都讓中國感到不安。蠻橫粗暴的改變現狀，對台灣的外交打壓，幾乎是到了無所不用其極的地步。

總統說，不僅僅是阻止台灣進入國際組織、逼迫邦交國跟台灣斷交，甚至還壓迫外國的民間公司更改台灣的名稱。

總統指出，「邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，台灣的內部沒有辦法團結。」

總統說，她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。我們當然要處理好兩岸關係，但是，我ㄧ直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的台灣。

總統說，但是，在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

總統表示，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對台灣的打壓力道的時候只有團結，團結在台灣人民的意志之下，只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。

總統說，各項改革工作，尤其是攸關國家長遠財政結構的年金改革，在風浪之中也一步一步地向前進。「我有百分之百的把握，可以跟各位說，台灣正在變好。在變好的過程當中，也許會有些波折，但我們不會因為波折而喪失信心。」

總統說，台灣值得看好，也一定會越來越好。請大家要有信心，遇到沒有信心的夥伴時，「也請大家給他們信心、給他們鼓勵，讓他們看看台灣、來看好台灣，這樣好不好？」

(中時 )