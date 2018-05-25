提供進修資源 中市府規畫增設高中進修地點

2018年05月25日 16:41 中時 盧金足

台中市議員陳淑華建議市府教育局，將市區市立高中的附設國中補校升級、增設高中進修部。（盧金足攝）

台中市議員陳淑華、翁美春、邱素貞、蕭隆澤25日在台中市議會教育文化業務質詢時，關心實施12年國民教育前民眾進修資源的問題，建議市府教育局將市區市立高中的附設國中補校升級、增設高中進修部。市府教育局長彭富源表示，教育是值得投資的建設，原有國中要辦高中進修部的話，因師資規定限制，須再與教育部商議，市府將增設高中進修地點，讓民眾有更多的機會重回校園進修。

陳淑華表示，台灣自2014年實施12年國民教育，高中職已經是台灣年輕民眾接受教育的基本學歷，但因現年62歲以內的民眾都僅接受9年義務教育，有不少民眾希望能彌補並完成高中學程，建議市府增設高中進修部。

邱素貞說，國中進修部很受阿公阿嬤歡迎，尤其畢業典禮時，上台領獎樂開懷，希望加速推動更多高中進修部，暢通升學管道，充實老人生活，活絡人際關係，讓銀髮族不要老待在家裡看電視，避免生活枯燥。

彭富源指出，目前台中市有24校設有國中補校、19校有高中進修部，另市立學校則有8校高中職進修部，其中市立后綜高中附設有普通高中進修部，因為有許多民眾因為於工作中想要再進休，希望學用合一，比例上會以高職進修部較高。

如果在原有國中要辦高中進修部的話，因師資規定緣故，須再與教育部商議，至於增設高中進修點沒問題，市府將找學校研商，持續努力與支持，讓民眾可以有機會進修。

市府於最偏鄉的平等、梨山廷近期也有設立補校，讓原住民及新住民媽媽可以有機會再學習，把學習的地點數量擴大是值得投資的教育資源，尤其偏鄉地區更要幫忙。

市議員李麗華強調，太平區近年人口逐步成長，其中新光重劃區內的新光國小面臨教室與校地不足的問題，還有不少即將入學的新生擠不進去待轉，建議市府應有整體規劃，至於目前市府正在規劃中的新高國小兩期工程僅各18間教室，建議增加設置專用教室、停車場，解決教室及週邊停車問題。

彭富源表示，其實市府都有事先完整的規劃，而新光國小在李議員的協助下，第三期將再增加5班，至於新高國小其實應為18班、約40間教室，完成後預計可分擔附近學校1至3年級的入學負擔。

至於待轉學生的問題，有學校增班納入或由附近學校吸引等兩種解決方式，市府一定會協助，至於台中市超額學校約有8個學校，市府都有管制，也逐校來幫忙解決。

(中時 )