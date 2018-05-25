沒有「廚房」的義煮團 巧手變出一道道佳餚

2018年05月25日 16:44 中時 葉書宏

「義煮團」穿梭於永和各里間，義務替長者烹飪共餐食材，在沒有廚房設備的活動中心，利用卡式爐烹煮出一道道美味佳餚。（葉書宏攝）

「義煮團」穿梭於永和各里間，義務替長者烹飪共餐食材，在沒有廚房設備的活動中心，利用卡式爐烹煮出一道道美味佳餚。（葉書宏攝）

新北市永和區秀朗社區今（25日）上午舉辦健康講座及共餐活動。（葉書宏攝）

新北市永和區秀朗社區今（25日）上午舉辦健康講座及共餐活動。（葉書宏攝）

新北市永和區秀朗社區今（25日）上午舉辦健康講座及共餐活動。（葉書宏攝）

志工陳健煌為響應新北市政府推動的長者共餐，在「我是永和人」臉書社團中號召成立熱心服務隊，從隊員中挑選有廚房工作經驗的民眾組成「義煮團」，穿梭於永和各里間，義務替長者烹飪共餐食材，在沒有廚房設備的活動中心，利用卡式爐烹煮出一道道美味佳餚。

永和區秀朗社區今（25日）上午舉辦健康講座及共餐活動，吸引不少長者共襄盛舉，市議員連斐璠、羅文崇、許昭興及市議員陳鴻源助理謝夢林及永和區公所同仁等到場一起與長者同樂。

「我是永和人」臉書社團成立多年，擁有超過8萬名成員，陳健煌、王俊彬等號召志同道合的朋友們一起組成熱心服務隊，時常協助各里舉辦活動、關懷弱勢，社團愛心義舉曾榮獲永和區公所表揚。

熱心服務隊執行長陳健煌表示，成員們有著共同的信念想要為永和付出，大家不求回報，只希望居住的社區可以更好；1年多前他發現不少里舉辦的長者共餐還是由「年長」的志工們來幫忙烹煮，「這樣的工作應該交給年輕人，長者們應該開心共餐聊天！」

陳健煌開始在臉書社團中號召有廚房工作經驗的民眾組成「義煮團」，他們義務穿梭於各里，只要里長、區公所有需求，就會義務幫忙，成員們帶著卡式爐、廚具利用里辦公室提供的食材，烹飪出一道道可口又健康的料理。

值得一提，熱心服務隊還有一個小分支單位「愛心快打部隊」，陳健煌說，愛要及時，他們仿效警察成立快打部隊，目前大約有10個成員加入，只要民眾有立即性的需求，會第一時間尋找人手幫忙。

他舉例說，25日上午有民眾在臉書中尋求協助，臨時需要人手幫忙搬運醫療床，快打部隊立即發揮功效，派遣志工前往協助。

(中時 )