九合一選舉來了 檢察官教你抓賄選拿獎金

2018年05月25日 16:38 中時 胡健森

宜蘭地檢署主任檢察官薛植和25日傳授民眾檢舉賄選的技巧，鼓勵民眾抓賄選、拿獎金。（胡健森攝）

距離年底選舉只剩下半年時間，宜蘭地區檢、警、調、憲及政風等單位在25日共同成立「查察賄選及暴力執行小組」並舉行揭牌儀式，要防範及杜絕選舉期間可能的選舉買票及暴力等違法事件發生，宜蘭地檢署主任檢察官薛植和並傳授民眾「接保打訴定」以及「4W2H」等抓賄選、賺獎金的技巧。

薛植和說，在2014年彰化縣有位檢舉達人，一口氣領到1300多萬元的檢舉獎金，但宜蘭地區過去檢舉賄選的情況並不踴躍，2014年的五合一選舉宜蘭地檢署共起訴58件，147人，至今已核發412萬元的獎金，希望透過傳授抓賄選技巧的宣導方式，鼓勵民眾踴躍檢舉。

薛植和說，所謂「接保打訴定」指的是「接」近買票者、「保」存賄選相關證據、「打」檢舉電話、賣票者被檢察官起「訴」後即可領取獎金、等判決確「定」有罪即可領取全部獎金，民眾可以聯想成「接到保險客戶撥打的客訴電話就要立即搞定」來方便記憶。

至於「4W2H」則指的是「誰」行賄（WHO）、使用的交通工具（WHAT）、向誰行賄（WHOM）、行賄地點（WHERE）、如何行賄（HOW）、以及賄選金額（HOW MUCH）。

宜蘭地檢署檢察長李金定表示，此次宜蘭地區的五合一選舉，檢舉賄選獎金最高500萬元，最低50萬元，呼籲選民切勿收賄以免涉及刑責，如遇到行賄行為則勇於舉發並領取獎金，對於舉發人身分絕對予以保密。

(中時 )