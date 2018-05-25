三餐不定時又愛吃消夜 餐廳主管得大腸癌

烏日林新醫院胃腸肝膽科醫師魏宏宇（右起）與病患合影。（林欣儀翻攝）

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在知名婚宴館擔任副總經理的陳姓男子，因工作關係常三餐不定時，且喜愛在下班後吃點消夜、小酌一番，日前透過檢查發現大腸內長了多顆瘜肉，確診為早期大腸癌。醫生指出，程男大腸內有2顆腫瘤，為相當罕見的「同時癌」。

66歲的程男告訴醫生，日前有感覺自己胃口變差，且近幾個月排便形狀較細、有時腹部也會感覺脹痛，日前陪同妻子到住家附近診所接受健康檢康，結果發現糞便潛血為陽性，嚇得趕忙到醫院接受進一步大腸鏡檢查。

烏日林新醫院內視鏡中心主任、胃腸肝膽科醫師魏宏宇指出，檢查發現程男大腸有3顆瘜肉，其中2顆體積較大、約2公分，且為絨毛狀外形，當下即透過「內視鏡黏膜切除術」使病灶隆起後進行腫瘤切除，經病理檢驗，2顆腫瘤分別是原位癌、早期大腸癌。

魏宏宇表示，大腸癌因初期症狀不明顯，患者容易忽略，此疾病已連續9年位居癌症發生率第一名，但多數大腸癌在整個大腸中只會有一處部位發病，像程男這樣腫瘤同時發生在兩處的情況很罕見，約占大腸癌中的3.5％。

魏宏宇強調，大腸癌患者若早期接受治療，其存活率可達9成以上，以程男為例，未來只需固定3個月至半年追蹤，避免復發或新增瘜肉。另也建議喜愛吃高熱量、低纖飲食及習慣吃消夜、有抽菸喝酒的高危險族群，若出現腹痛、食慾不振或糞便情況改變，應儘速就醫。

(中時 )

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