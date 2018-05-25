議員質疑1280月票成效無從評估 柯P坦言：大方向對了就先做

2018年05月25日 16:42 中時 張潼

雙北市共同推出公車捷運1280搭到飽月票，北市每年至少需為這項政策補貼9億元。民進黨議員梁文傑今在市政總質詢時批評，這項政策是要鼓勵民眾捨棄開車、騎機車，但實際上這類民眾的人數多寡根本無法評估，等於是拿大眾納稅錢，送錢給原本就搭捷運的人；對此，市長柯文哲坦言，的確是知道大方向後就推出此政策，沒辦法精確評估有多少人因此改變交通工具使用習慣，但未來還會推出更嚴格的汽機車管制，希望讓更多人改搭大眾運輸。

梁文傑舉例，他有一名住在市政府附近的朋友，天天通勤到淡水上班，1280月票上路之後，他每月可省1140元，換言之，1年賺到1萬3600元；但若問對方為什麼應該賺這個錢，對方其實回答不出來，「我們用納稅人的錢，每年給這麼多錢，邏輯是什麼？」

柯文哲表示，1280月票推出之後，後續還有很多工作要展開，包括更嚴格的路邊停車管制、機車停車格收費等，因為根據取消重陽敬老金的經驗，政策要「先給後拿」，比較能夠說服市民。

但梁文傑認為，從1996年第一條捷運開通至今20年，已有200萬人次搭乘，但是這20年來機車仍成長18％、汽車成長25％，可見無法藉此叫大家不開車、不騎車；而且，據他觀察，現在買1280月票的都是原來就搭捷運的民眾，至於如何評估這23萬人之中有多少是放棄騎車開車轉搭大眾運輸，根本沒辦法，明年起又要如何說服議會每年編列上億預算補貼？

柯文哲坦言，這項政策大方向是對的，因為沒有1280月票，幹線公車、接駁公車都很難推，加上後續要針對機車嚴格管制，所以，知道大方向後就先做了，的確無法有很精確的統計數字，但可以保證的是，不會因為年補貼上億，而有財務經營上的問題。

(中時 )