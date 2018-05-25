兇嫌冷回拒道歉 牙醫妻決訴諸司法討公道

警方在偵訊後25日上午將賴嫌（右二）依殺人罪移送，檢警也將他帶往中山醫學大學附設醫院進行複訊。（馮惠宜翻攝）

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中時

台中市33歲賴姓男子24日持刀闖入南區建成路一家牙醫診所行凶，造成55歲王姓牙醫頸動脈、氣管遭割斷慘死，25日檢警進行相驗，王妻要求賴嫌向死者道歉，未料賴嫌冷冷回應「我行便緘默權」，讓王妻決定訴諸司法，為亡夫討回公道。

33歲的賴姓嫌犯罹患思覺失調，一直認為是妹妹害他工作不順，把妹妹當提款機，24日下午他帶刀到妹妹工作的牙醫診所，因找不到妹妹，竟拿刀砍傷兩名牙醫助理，當時在看診的王姓牙醫聽到尖叫聲，出來喝叱竟遭凶嫌割頸當場沒有生命徵象，送醫仍不治；而兩名受傷的助理25歲翁女右鎖骨下靜脈及動脈出血，經手術搶救仍未脫離險境，而另名45歲羅姓助理肩部撕裂傷經救治後已院。

賴男在行凶後被警方以辣椒水制伏帶回警局偵訊，因拒絕夜間偵訊，警方25日上午完成偵訊後依殺人罪將他移送，檢方隨後將他押至王姓牙醫遺體暫厝的醫院往生室進行複訊，王妻當場要求賴男向亡夫真誠道歉，未料賴男竟回應「我要行使緘默權」拒絕道歉。

王妻指出，他和先生都是相當低調的人，先生為人慈悲，本來看賴男很年輕，不想讓他坐牢，但他一點悔意都沒有，「我要替我先生討回公道」。

台中市衛生局證實賴男是該局關懷輔導的失覺思調患者，95年就有就醫紀錄，103年6月經醫院通報衛生局開始定期訪視，唯106年7月之後到今年的3月，賴父都以賴亞生出國到澳洲打工或到比利時做生意不在國內為由，未親自受訪視，未料竟釀下大禍。

(中時 )

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