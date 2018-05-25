7毒蟲把毒品當早餐 摩鐵開毒趴遭警查獲

2018年05月25日 16:58 中時 黃國峰

台中市警方查緝汽車旅館內開毒趴，查獲8.29公克毒咖啡包一包。（黃國峰翻攝）

一大早受不了味道太刺鼻，其他房客報案，台中市警第四分局黎明派出所員警，敲開中市南屯區某汽車旅館房間門，迎面就是濃厚塑膠味，發現房間內有五男二女，並查獲毒咖啡包1包及磅秤1台，將依尿液檢驗結果依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

日前上午9點，民眾報案南屯區某汽車旅館房間飄出刺鼻塑膠味，台中市警第四分局黎明派出所副所長蔡明松、警員楊啟宏到場瞭解，一位葉男下樓開電門時員警就聞到濃厚塑膠味，但上二樓房間時卻遲遲不肯開門，警方高度懷疑房內正在銷毀毒品。

堅持10分鐘後嫌犯終於開門，員警見3人假裝落無其事的坐在沙發上，另3人則預備泡澡，但嗆鼻的K菸味早已露餡，員警四處搜索，在一座椅底下發現毒咖啡包1包及磅秤1台，26歲蔡男當場承認咖啡包及電子磅秤皆為他所有，另一名男子也承認吸毒，其他5人則否認吸毒，只說是朋友間聚會，警方將包括最年輕19歲的劉女等5男2女帶回所內進一步調查。

經帶回所內驗尿及檢驗毒咖啡包重8.29公克，初篩內有二級毒品安非他命與三級毒品K他命陽性反應，全案依尿液檢驗結果依違反毒品危害防制條例移送台中地檢署偵辦。

黎明派出所所長林照國表示，毒品嚴重影響國人身心健康，造成許多家庭破碎，警察定秉持勿枉勿縱的精神，提供民眾一個安全的生活環境。

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(中時 )