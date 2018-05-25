議員爆柯幕僚「白色恐怖」 調查政務官有無綠營背景

議員許淑華爆柯P(圖)幕僚「白色恐怖」調查政務官有無綠營背景。(本報系資料照片)

友善列印
中時

民進黨與台北市長柯文哲「分手」，外界關注市府內民進黨籍首長去留，其中，副祕書長李文英已請辭，副市長陳景峻也因「心力交瘁」、兩面不是人，考慮辭職。不過，綠議員許淑華今爆出，柯的幕僚其實正在調查府內正副政務官、官股董事代表有沒有綠營背景、有無跟綠營交涉過，已經引起人心惶惶；柯文哲直說，不會啦，調查這個幹什麼，但還是會回去了解一下。

許淑華下午質詢時，先是詢問陳景峻是否真要請辭，陳直接回說：「對，因為我想休息」；許追問，若請辭，以後還會幫柯文哲輔選嗎？陳景峻說，有需要的話（會），但接著也意有所指地說：「也許人家不需要我幫忙也說不定。」

雖然柯文哲趕緊緩頰，當然需要（幫忙）啊，一路幫到底就好了，這樣最直接，但許淑華緊接著爆料說，其實柯文哲背後的「軍機處」幕僚早就在調查府內政務官、官股董事代表有沒有綠營背景，或是跟民進黨交涉過，幕後到底是誰在搞白色恐怖？

柯文哲回說，不會啦，查這個要幹什麼？但許淑華仍表示，難道政務官講的是假的嗎？而且像陳景峻副市長，過去幫忙處理多少事情，市府內部卻怎樣鬥他，大家都很清楚，市長卻視而不見。

對此，柯文哲仍表示，這是謠言啦，不用理它，但還是會回去了解一下。

(中時 )

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