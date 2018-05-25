吃荔枝沒酒駕問題！高市警局拍影片闢謠

吃荔枝沒酒駕問題！高市警局拍影片闢謠
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網路瘋傳吃荔枝恐怕會有酒精反應，高市代理市長許立明擔心影響最近盛產的玉荷包銷量，親自上臉書闢謠，貼出高市警察局《愛與鐵血2.0》影片，實測吃完荔枝再酒測，酒測值依然是零，呼籲大家安心採購、享用台灣農民用心種出的超甜水果。

網路訊息指吃荔枝及甜的水果後，可能會有酒精反應，最近正逢高雄大樹玉荷包盛產季，許立明擔心影響買氣，25日開市府晨會時特別要求警察局重視，藉由影像呈現事實，不要打擊消費者信心而影響市場銷售。

警察局立刻製作「《愛與鐵血2.0》流言破解教室」影片，片中王先生、王太太到市場買荔枝，王先生試吃了好幾顆，回家途中遇到警察臨檢，兩人原本擔心吃完荔枝酒測值超標，但員警告訴他們，只要漱了口再測就沒問題，事實證明，漱口後進行檢測，酒測值為零。

農委會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所主任楊淑惠也受邀在影片中講解，她說，荔枝發酵不是酒精，而是揮發性香氣成分；高市交通大隊大隊長黃耀煌則強調，經實測，吃完荔枝再喝水，不會有酒精反應，沒有酒駕問題。

許立明下午也在臉書分享這段影片，並趁機宣傳5月26、27日、6月2日、3日將在大樹姑山倉庫舉辦的「2018高雄鳳荔觀光文化季」，邀請民眾一起來吃荔枝、嚐鳳梨，體驗三和瓦窯、舊鐵橋、佛陀紀念館及莊家古厝等在地人文風情。

(中時 )

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