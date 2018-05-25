「與妻吵架致罹恐慌症」 鹿港知名包子店老闆要離婚敗訴

2018年05月25日 17:19 中時 謝瓊雲

彰化縣鹿港鎮知名肉包店老闆已婚多年，去年卻以不堪與妻子長期爭吵致罹患恐慌症為由訴請離婚，還請出母親、妹妹作證指夫妻倆半夜吵到無法睡覺，但兒子卻出面挺媽媽，指爸爸外遇才想離婚，彰化地院法官審理後認定男子對婚姻發生破綻責任較大，駁回男子之訴，不准兩人離婚。

男子主張，兩人結婚十多年來，雖育有2子，薪資所得全交給妻子、房子也買在妻子名下，但妻子只要稍有不如意就藉故大吵大鬧，甚至離家出走，至少30次以上，導致他2008年開始因精神壓力太大罹患恐慌症，出現失眠、焦慮症狀。

他向法官說因白天工作非常忙，晚上又無法好好睡覺，需長期至彰濱秀傳、鹿東醫院就診服藥，前年一月只好搬離家，自此全家人只吃過一次飯，再無任何良好互動；其母和妹妹也出庭作證，並說從男子搬回來與母親同住後精神狀況才逐漸變好。

妻子則否認大吵大鬧，並強調是她發現丈夫至大陸出差期間外遇，丈夫希望她接受小三被她拒絕，才會提出離婚，並捏造不實指控；她還強調原本一家相處融洽，一起工作、周休時出遊登山，並一起接小孩回家，直到丈夫外遇搬出去，婚姻才變調；她願意等丈夫回心轉意返家一家團聚，不願離婚。

長子也出庭作證挺媽媽，指父母從包子店搬出來買房同住時一家感情很好，前兩年父親曾對兄弟坦承有小三，自己還無意間在父親手機看到與小三自拍和驗孕棒等照片，媽媽要他們挽回爸爸。

法官審酌，夫妻兩原本關係和睦，認定男子外遇屬實，還要求妻子成全，任何人妻均難以忍受，婚姻生變、夫妻爭吵並非毫無緣由；而男子母親妹妹僅憑其轉述，並未親自見聞夫妻半夜爭吵不讓男子睡覺，證詞難認真實；且從其臉書貼文，從未提及感情、婚姻出問題，罹患恐慌症實與工作壓力過大、和母親相處問題導致；因此近日審理後駁回男子離婚請求。

(中時 )