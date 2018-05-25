陳建仁：任何牽涉婚姻及家庭制度議題 都需取得社會共識

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陳建仁副總統今接見荷蘭人權觀察LGBT全球專案倡導總監迪特裏奇、法國伊澤爾省議員比內與澳洲新南威爾斯州議員格林威治一行致詞時表示，婚姻平權議題影響深遠，民眾有不同的意見。任何牽涉到婚姻及家庭制度的議題，都必須取得社會的共識。台灣政府正努力聽取各界的意見，以建立共識。

副總統指出，訪賓們來訪正是時候，台灣社會正面臨轉捩點。相信訪賓在處理性別和婚姻平權方面的經驗，有助指引台灣前方的道路。

副總統歡迎訪賓們來到這個透過「寧靜革命」，從威權轉變為民主的社會，新聞自由在亞洲排名第一，也是個擁抱人權、多元和平等的社會。

副總統指出，台灣達成了令人欽羨的目標，但前方的道路依然漫長，也非一路平順，保障同性伴侶的權益即是一例。

他說，過去幾年來，婚姻平權在臺灣各界引發了廣泛的討論。台灣政府相信，每個人都有追求幸福的權利，包括同性戀、雙性戀及跨性別者。如果兩個人彼此相愛，也願意白首偕老，我們對於這種一對一的關係，應該予以尊重。

副總統進一步說明，然而，這個議題影響深遠，民眾有不同的意見。任何牽涉到婚姻及家庭制度的議題，都必須取得社會的共識。台灣政府正努力聽取各界的意見，以建立共識。如果台灣能夠達成共識，婚姻平權將成為重大的社會改革。

副總統強調，值得慶幸的是，婚姻平權在臺灣已具備法制基礎，我國司法院大法官於2017年5月公布釋憲結果。釋憲結果要求有關機關於該解釋公布之日起兩年內，完成相關法律修正或制定，使相同性別二人得以成立永久結合關係。

副總統提及，行政院將依照釋憲結果，儘速提出法律方案，送交立法院審議；政府也組成了工作小組，來處理婚姻平權的相關議題。總統也於日前表示，婚姻平權是許多年輕人關心的事情，這是一個人權的議題，也是社會進步的指標。

(中時 )

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