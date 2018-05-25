萌童派出所初體驗 體驗小小波麗士

2018年05月25日 17:25 中時 葉書宏

私立快樂瑪麗安美語短期補習班」中和校區孩童們抵達派出所參訪，體驗小小波麗士活動。（葉書宏翻攝）

私立快樂瑪麗安美語短期補習班」中和校區孩童們抵達派出所參訪，體驗小小波麗士活動。（葉書宏翻攝）

私立快樂瑪麗安美語短期補習班」中和校區孩童們抵達派出所參訪，體驗小小波麗士活動。（葉書宏翻攝）

私立快樂瑪麗安美語短期補習班」中和校區孩童們抵達派出所參訪，體驗小小波麗士活動。（葉書宏翻攝）

新北市中和警分局今（25）日上午10時舉辦派出所參訪活動，「私立快樂瑪麗安美語短期補習班」中和校區孩童們抵達派出所參訪，體驗小小波麗士活動。

參訪活動，由分局精心規劃相關導覽及體驗活動，首先由安平派出所警員陳凱杰就學童安全、婦幼安全及反詐騙宣導等作解說，讓小朋友知道如何保護自己或透過113、110系統的求助方式，期間並配合有獎徵答，玲瑯滿目的小禮物，讓小朋友們躍躍欲試，無形中也增添了常識及自我防衛的意識。

活動過程中，最吸引小朋友目光的莫過於警察裝備的體驗，由警員林義凱逐一介紹裝備的性能，小朋友都是第一次看到警用手銬、指揮棒等，穿上帥氣的防彈背心，帶上防彈頭盔，拿著防彈盾牌，高興聲響不絕於耳，童言童語，瞬時迴盪在活動空間，ㄧ解平時的嚴肅及壓力，感受歡愉的氛圍。

令人印象深刻的還有偵訊室詭異氛圍的體驗，讓小孩尖叫聲此起彼落；另外騎乘帥氣的BMW1200cc警用大型重機車，即便老師們也瘋狂爭相排隊拍照留念。

校務長陳家楹提到，小朋友約為3至5歲，老師們全程陪著小孩參觀，這次很高興能參與這寓教於樂的活動，由於幼童對於「警察」充滿好奇，因此帶領孩子們一起認識警察的工作內容、環境、配備等，感受警察辛苦面，培養學童同理心及感恩的價值觀，賦予小朋友正向的教育意義。整個活動就在小朋友的驚呼、歡笑聲中於12時結束。

(中時 )