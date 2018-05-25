樂觀面對困境 宜商學生楊宗翰獲頒總統教育獎

獲得總統教育獎的宜蘭高商學生吳宗翰與校長黃進雄與一同開心合影。（宜蘭高商提供）

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罹患肌肉萎縮症、目前就讀宜蘭高商資料處理科3年級的吳宗翰同學，即使飽受病魔所苦，但其樂觀開朗的個性讓他依舊活得精彩，甚至還積極參與志工服務活動，努力回報社會幫助他人，正面的人生態度讓他得到2018總統教育獎的肯定，學校也決定將在畢業典禮中，頒發畢業生榮譽獎章中的最高榮譽獎章，鼓勵他在畢業後仍能繼續以自己的故事來啟發大眾。

吳宗翰同學為嚴重的肌肉萎縮症患者，脊椎側彎的狀況日益惡化並影響心肺功能，「用力呼吸」成為他每日的重要課題，即使日子過得相當辛苦與不易，但他對生命的態度卻非常正向，不僅樂觀以對，更樂於助人及結交朋友，往往有同學因為他的病情感到傷心不捨時，他會反過來安慰同學，他也常對於週遭心情低落的同學，主動表示關心及協助，這樣正面的生活態度讓他在學校人緣極佳，也是團體中的開心果。

即使只能仰賴輪椅行動，但吳宗翰卻積極參與登山健行、歌唱比賽、啦啦舞比賽等活動，許多志工服務活動也常可看見他的身影，他除了希望儘自己所能幫助更多需要幫忙的人，也不斷利用機會分享自己的生命故事，協助罕病宣導活動以及醫院宣導影片拍攝等，從一個需要社會協助照顧者，轉換為一個能幫忙他人、激勵他人的角色。

吳宗翰說，自己也曾埋怨過上天對自己不公平，讓他無法像正常人一樣，但抱怨的時間其實很少，特別是在家人及同學朋友的協助下，日子仍然能過得很開心，畢業之後想要到空中大學進修。

學校方面表示，吳宗翰在畢業前夕獲得2018總統教育獎的肯定，全校師生都為他感到高興，學校也決定將在畢業典禮中，頒發畢業生榮譽獎章中之最高榮譽獎章給吳宗翰，期望他繼續以自己的故事來啟發大眾並回饋社會。

(中時 )

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