樂觀面對困境 宜商學生楊宗翰獲頒總統教育獎

2018年05月25日 17:29 中時 胡健森

罹患肌肉萎縮症、目前就讀宜蘭高商資料處理科3年級的吳宗翰同學，即使飽受病魔所苦，但其樂觀開朗的個性讓他依舊活得精彩，甚至還積極參與志工服務活動，努力回報社會幫助他人，正面的人生態度讓他得到2018總統教育獎的肯定，學校也決定將在畢業典禮中，頒發畢業生榮譽獎章中的最高榮譽獎章，鼓勵他在畢業後仍能繼續以自己的故事來啟發大眾。

吳宗翰同學為嚴重的肌肉萎縮症患者，脊椎側彎的狀況日益惡化並影響心肺功能，「用力呼吸」成為他每日的重要課題，即使日子過得相當辛苦與不易，但他對生命的態度卻非常正向，不僅樂觀以對，更樂於助人及結交朋友，往往有同學因為他的病情感到傷心不捨時，他會反過來安慰同學，他也常對於週遭心情低落的同學，主動表示關心及協助，這樣正面的生活態度讓他在學校人緣極佳，也是團體中的開心果。

即使只能仰賴輪椅行動，但吳宗翰卻積極參與登山健行、歌唱比賽、啦啦舞比賽等活動，許多志工服務活動也常可看見他的身影，他除了希望儘自己所能幫助更多需要幫忙的人，也不斷利用機會分享自己的生命故事，協助罕病宣導活動以及醫院宣導影片拍攝等，從一個需要社會協助照顧者，轉換為一個能幫忙他人、激勵他人的角色。

吳宗翰說，自己也曾埋怨過上天對自己不公平，讓他無法像正常人一樣，但抱怨的時間其實很少，特別是在家人及同學朋友的協助下，日子仍然能過得很開心，畢業之後想要到空中大學進修。

學校方面表示，吳宗翰在畢業前夕獲得2018總統教育獎的肯定，全校師生都為他感到高興，學校也決定將在畢業典禮中，頒發畢業生榮譽獎章中之最高榮譽獎章給吳宗翰，期望他繼續以自己的故事來啟發大眾並回饋社會。

(中時 )